Vor nicht allzu langer Zeit wäre es noch ein teueres Unterfangen gewesen, Ihr Eigenheim in ein intelligentes Zuhause zu verwandeln. Dank Apples HomeKit-Technologie hat sich dies zum Glück geändert. Wir klären Sie darüber auf, dass es bei der Heim-Automation um viel mehr geht, als nur Licht ein- und auszuschalten. Außerdem stellen wir Ihnen die besten HomeKit-Produkte vor und erklären in einem separaten Workshop ganz nebenbei wie Sie Ihr neues HomeKit-Gerät einrichten.

Intelligente Lampen sind mit die sinnvollsten und am wenigsten kostspieligsten Produkte, die in HomeKit integriert werden können. (Bild: Osram)

Wenn man es genau betrachtet, sind die meisten Häuser und Wohnungen strohdumm: Sie müssen Türen physisch auf- und abschließen, Lichtschalter manuell bedienen, die Heizung mit Zeitschaltern steuern. Das alles erscheint sehr archaisch. Denn dank Heimautomation können Sie Ihr Zuhause in ein „Smart Home“ verwandeln, ohne auf teure Profis angewiesen zu sein. HomeKit ermöglicht Ihnen nicht nur die Steuerung Ihrer Heizung und Beleuchtung von Ihrem iOS-Gerät aus, sondern bringt alle Geräte auch dazu, zusammenzuarbeiten – so wird Ihr Zuhause wirklich intelligent. HomeKit erschien bereits mit iOS 8, die Hersteller smarter Geräte benötigten jedoch ein wenig Zeit, um aufzuholen. Das Großartige an HomeKit ist die einfache Einrichtung und Bedienung. Außerdem können Sie es an mehr als einem Standort einsetzen – beispielsweise zu Hause und im Büro.

Verwalten Sie Ihr Smart Home

Die Fähigkeit, individuelle Aktionen anzulegen, unterscheidet ein Smart Home wirklich von einem gewöhnlichen Haus. Sie können diese „Makros“ nennen – Auslöser für eine Reihe an Befehlen oder Aufgaben werden zeitgleich oder in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt.

Stellen Sie sich vor, Sie fahren nach Hause und freuen sich auf einen warmen Empfang. Sie können einfach sagen: „Hey Siri, ich komme nach Hause“. Der Befehl wird an die HomeKit-kompatiblen Geräte weitergegeben, Licht und Heizung schaltet sich ein, so dass alles bereit ist, sobald Sie durch die Tür treten.

HomeKit unterstützt auch das sogenannte Geofencing – eine virtuelle Begrenzung um Ihr Haus, mit deren Hilfe sich automatisch Türen verriegeln, Fenster schließen, sowie Heizungen und Lichter abschalten, sobald Sie weggehen. Natürlich kann es auch so eingerichtet werden, dass die gegenteiligen Aktionen ausgeführt werden, wenn Sie zuhause ankommen.

Die Eve-App von Elgato ist ein wunderbares Beispiel für die Kontrollmöglichkeiten, die Sie über Ihr Heim-System erhalten. (Bild: Elgato)

Fachbegriffe Mit Geofencing (von geografisch und fence, englisch für Zaun) wird das automatische Auslösen einer Aktion beim Überschreiten einer virtuellen Grenze beschrieben. So können Sie in Ihrem smarten Zuhause bestimmte Aktionen auslösen, wenn Sie ankommen oder wegfahren. Die Technik wird auch unter iOS verwendet – zum Beispiel bei ortsabhängigen Hinweisen in der Erinnerung-App.

Intelligentes Wohnen

HomeKit bietet, wie auch die meisten anderen Systeme, Abstufungen der Komplexität. Sie können ein „Zuhause“ anlegen, das alle Räume und die darin befindlichen smarten Geräte beinhaltet; „Räume“, die auf unterschiedliche Zimmer zugeschnitten sind – einen können Sie zum Beispiel „Küche“ oder „Wohnzimmer“ nennen; und Sie können Zonen festlegen, die ganze Areale Ihres Hauses umfassen – zum Beispiel „obere Etage“ oder „untere Etage“.

Eine weitere Smart-Home-Funktion ist eine sogenannte „Szene“. Dies sind individuelle Aktionen, wie weiter oben beschrieben. Szenen sind unglaublich mächtig und können sowohl orts- als auch zeitbasierend sein. Anstatt abends durch das ganze Haus zu laufen, um alle Heizungen runterzudrehen, Lichter auszuschalten und Türen zu verschließen, können Sie in der Home-App auf Ihrem iPhone oder iPad einfach eine Szene namens „Schlafenszeit“ anlegen, diese antippen oder „Hey Siri, Schlafenszeit“ sagen. Clever, oder?

HomeKit-kompatible Geräte setzen meist auf Bluetooth Low Energy (bzw. Bluetooth Smart) und/oder WLAN, um die von Ihnen gewünschten Aktionen weiterzugeben, was praktisch ist, wenn Sie zuhause sind. Was aber ist, wenn Sie weg sind?

Welche Geräte?

Wollen Sie Ihre Heimelektronik auch steuern, wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie ein Apple TV (ab Generation 3) oder ein iPad (mit mindestens iOS 10) als Steuerzentrale einrichten. Die neueste Hardware mit aktuellem System erlaubt es zudem, Automationen und Berechtigungen für Benutzer festzulegen. So können Sie beispielsweise Ihren Gästen Zugriff gewähren.

Pro-Tipp! In der Eve-App von Elgato können Sie Regeln anlegen, die spezielle Aktionen in Gang setzen, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Regel besteht aus drei Komponenten: Auslöser, Bedingung und Szene. Auslöser können von einem Standort oder einem Zahlenwert abhängig sein. Sie können also beispielsweise eine Regel anlegen, die automatisch das Licht ein- bzw. ausschaltet, wenn Sie zuhause ankommen bzw. wegfahren. Eine andere Regel kann die Zentralheizung anwerfen, sobald der Eve-Room-Sensor einen Abfall der Temperatur feststellt.

Die besten HomeKit-Produkte Netatmo Thermostat Preis: 179 Euro · Web: netatmo.com · Funktionen: Automatische Temperatur-Anpassung, Bericht über den Energieverbrauch Netatmo Thermostat (Bild: Netatmo) Mit diesem Thermostat haben Sie die Kontrolle über die Heizung Ihres Eigenheims von Ihrem iOS-Gerät aus – egal ob sie zu Hause oder am anderen Ende der Welt sind. Sie können individuelle Ein- und Ausschaltzeiten und Temperaturen für unterschiedliche Tageszeiten festlegen. Die Funktion „Auto Adapt“ passt die Heizung zudem optimal an die Außentemperatur an. Philips Hue Starter Kit Preis: ab 100 Euro · Web: philips.de · Funktionen: Automatisierte Zeitpläne, voreingestellte und individuelle Beleuchtungsmodi Philips Hue Starter Kit (Bild: Philips) Dieses Set aus drei intelligenten Glühbirnen und einer HomeKit-kompatiblen Bridge ist alles, was Sie für eine atmosphärische Beleuchtung zu Hause benötigen. Sie können Zeitpläne anlegen, die Farbe des Lichts Ihrer Stimmung anpassen und die Beleuchtung mit Musik oder Filmen synchronisieren. Eine einzige Bridge kann bis zu 50 Birnen steuern. Withings Home Preis: 199,95 Euro · Web: withings.com · Funktionen: Full-HD-Videoüberwachung, Live-Streaming, Messung von Luftqualität Withings Home (Bild: Withings) Mit dieser Überwachungskamera haben Sie Ihr Zuhause immer im Blick – egal vor Ort oder unterwegs. Sie ist mit audiovisuellen Sensoren ausgestattet und zeichnet Videos automatisch bei Bewegungen auf. Sie können Sie auch als Baby-Monitor einsetzen. Elgato Eve Door & Window Preis: 39,95 Euro · Web: elgato.com · Funktionen: Kabellose Kontaktsensoren, göffnet/geschlossen, Statistiken mit Uhrzeit und Dauer Elgato Eve Door and Window (Bild: Elgato) Haben Sie daran gedacht, alle Fenster und Türen zu schließen, bevor Sie das Haus verlassen haben? Dieser Sensor kann es Ihnen sagen, indem er seinen Status an die Eve-App auf Ihrem iPhone übermittelt. Zum Schließen müssen Sie jedoch selbst noch einmal nach Hause. Insteon Hub Pro Preis: ca. 100 Euro · Web: insteon.com · Funktionen: Zeitpläne und Szenen, arbeitet mit Insteon- und HomeKit-kompatiblen Geräte Insteon Hub Pro (Bild: Insteon) Der US-Hersteller Insteon ist bekannt für eine ganze Reihe an Smart-Home-Geräten – darunter Sensoren, Türschlösser, Lüfter und Sicherheitskameras. Dieser Hub macht die meisten von Ihnen kompatibel zu Apples HomeKit. Elgato Eve Weather Preis: 49,95 Euro · Web: elgato.com · Funktionen: Kabelloser Sensor zum Messen von Temperatur, Luftdruck und -feuchtigkeit Elgato Eve Weather (Bild: Elgato) Regenschirm oder doch lieber Sonnenbrille? Der wasserdichte, batteriebetriebene Sensor „Eve Weather“ übermittelt Ihnen die wesentlichen Informationen zum aktuellen Klima und speichert die Daten übersichtlich nach Tag, Monat und Jahr.

Befehle an Siri

Inzwischen arbeitet der persönliche Sprachassistent „Siri“ sehr gut mit HomeKit zusammen. Das bedeutet, dass Sie statt eine App zu öffnen und irgendwo tippen zu müssen, damit Ihr intelligentes Zubehör etwas macht, einfach Siri darum bitten können.

Gespräch mit Siri am iPhone (Bild: Apple)

Bevor Sie Siri zum Steuern Ihres Smart Home nutzen können, müssen Sie jedem HomeKit-kompatiblen Gerät einen eindeutigen Namen geben. Sie können nicht einfach sagen: „Hey Siri, schalte die Tischlampe an“, wenn Sie mehr als eine Tischlampe besitzen. Sie können mit Siri jedoch alle Szenen steuern, die Sie angelegt haben. „Hey Siri, ich bin zuhause“ könnte automatisch alle Lichter, Heizkörper und was Sie sonst in der „Zuhause“-Szene eingerichtet haben, anschalten. Eine „Gute Nacht“-Szene könnte dann alle Lichter löschen und die Heizung herunterdrehen, indem Sie einfach „Hey Siri, gute Nacht.“ sagen.

Die gesamte Liste der Befehle für Siri finden Sie auf einer Support-Seite Apples. Nachfolgend einige Beispiele:

„Schalte das Licht ein.“

„Schalte alle Lichter aus.“

„Stelle die Temperatur auf 20 °C ein.“

„Schalte den Drucker im Büro ein.“

„Schalte das Licht im Bad ein.“

„Setze die Helligkeit auf 55 Prozent.“

„Stelle den Thermostat im Untergeschoss auf 18 °C.“

„Gute Nacht.“

Je mehr HomeKit-fähige Geräte verfügbar sind, desto leistungsfähiger wird auch Siri. Bereits auf der WWDC 2015 kündigte Apple die Unterstützung von weiteren Jalousien, Alarmanlagen, Sensoren, Türen, Fenstern und programmierbaren Schaltern an, die mit dem HomeKit Access Protocol (HAP) – das über Bluetooth läuft – sicher angesprochen werden können. Und fast täglich werden es mehr!

Alternative Technologien

Die Möglichkeiten zur Steuerung von intelligenten Geräten in Ihrem Zuhause scheinen eine recht junge Entwicklung zu sein, doch die Technologie gibt es bereits seit Jahren. Und Apple ist mitnichten allein mit dem Willen, diesen Bereich zu beherrschen. Der einstige Star des Apple Store Nest (www.nest.com) wurde 2014 von Google übernommen. Das Unternehmen entwickelt seither seine eigenen APIs, die andere Hersteller für ihre Geräte nutzen können.

Der Thermostat „Nest“ ist ein beliebter Einstieg in das Smart Home. (Bild: Google)

Konkurrenz gibt es auch von ZigBee (zigbee.org), einem offenen Standard für plattformübergreifende kabellose Technologien, den es bereits seit 2002 gibt. Und es gibt Z-Wave (z-wave.com), eine proprietäre Hausautomationstechnologie, die bereits in vielen Geräten zum Einsatz kommt und kompatibel mit iOS und watchOS ist. Für iOS-Nutzer bietet HomeKit natürlich den einfachsten Weg, aber Rivalen wie Savant (savant.com) sind besser in ältere System integriert.

