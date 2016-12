30.12.2016 - 11:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und in der aktuellen Generation viele Funktionen verbessert. Bestes Beispiel hierfür ist das Ausschalten beziehungsweise das in den Ruhezustand versetzen. Was ist in damals noch kompliziert war, ist heute einfach und lässt sich sogar auf mehreren Wegen erledigen. Nebenbei möchten wir Ihnen noch erklären, wie Sie Ihr Gerät im Notfall zu einem Neustart zwingen können.



30.12.2016 - 11:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Benjamin Otterstein)

Automatischer Ruhezustand

Im neuen Apple TV 4 sind drei Möglichkeiten vorhanden den Ruhezustand zu aktivieren. Am einfachsten ist es natürlich abzuwarten, bis sich die Set-Top-Box automatisch in diesen Zustand versetzt. Diese Zeit kann ganz unkompliziert festgelegt werden. Sie können dabei zwischen verschiedenen Zeiten von „15 Minuten" bis „10 Stunden" auswählen oder mit der Option "Nie" den automatischen Ruhezustand deaktivieren.

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungs-App auf Ihrem Apple TV.

Schritt 2: Klicken Sie dann auf „Allgemein" und anschließend auf „Ruhezustand aktivieren nach".

Schritt 3: Wählen Sie nun eine Zeit aus, nach der der Ruhezustand automatisch aktiviert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Druck auf das Touchpad.

Lesetipp

22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt

Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

So versetzen Sie Ihr Apple TV über das Menü in den Ruhezustand

Schritt 1: Öffnen Sie Einstellungs-App auf Ihrem Apple TV.

Schritt 2: Scrollen Sie nach unten und wählen dann „Ruhezustand aktivieren" aus.

So versetzen Sie Ihr Apple TV mit der Siri Remote in den Ruhezustand

Schritt 1: Nehmen Sie Ihre Siri Remote zur Hand.

Schritt 2: Halten Sie für etwa drei Sekunden die Taste mit dem Bildschirm-Symbol gedrückt (neben der Menü-Taste).

Schritt 3: Sie werden nun gefragt, ob Sie den Ruhezustand aktivieren möchten.

Schritt 4: Klicken Sie auf "Ruhezustand", um Ihr Apple TV in den Standby-Modus zu schicken.

So erzwingen Sie einen Neustart beim Apple TV

Wie beim iPhone müssen Sie auch bei Apples Set-Top-Box nichts weiter tun als zwei Tasten gleichzeitig zu drücken, bis der Bildschirm schwarz wird. Im Falle des Apple TV sind das die Menü-Taste und der daneben liegende Home-Button. Nach etwa zehnsekündigem Gedrückthalten startet sich das Gerät neu.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.