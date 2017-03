29.03.2017 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während die Nutzer hierzulande noch immer auf einen baldigen Start von Apple Pay hoffen, darf sich woanders auf der Welt über die heutige Einführung gefreut werden. Wie es den Anschein hat, ist Apples Bezahldienst nun auch in Taiwan gestartet. Passend zum Start hat Apple die taiwanesische Informationenseite veröffentlicht und gibt dort an, dass der Dienst bereits von sieben Banken unterstützt wird.



29.03.2017 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Taiwan ist das 15. Land, in dem Apple Pay verfügbar ist (Bild: Apple)

In Taiwan wird Apple Pay schon ab Start mit MasterCard- und Visa-Karten von sieben Banken in Taiwan zusammenarbeiten. Dabei ist es Apple gelungen die vier größten Banken für den mobilen Bezahldienst zu begeistern. Zu den Banken gehören: Taishin International Bank, Taipei Fubon Bank, Standard Chartered Bank, Cathay United Bank, CTBC Bank, E.SUN Bank und die Union Bank of Taiwan.

Auch auf Händlerseite ist Apple die Unterstützung sicher, denn Apple Pay kann bei den meisten Händler, die ein NFC-Terminal besitzen, genutzt werden. Dazu gehören auch The Breeze Center, Far Eastern Department Stores, Sogo, Carrefour PXMart und FamilyMart. Allerdings können bei letzterem nur Kunden mit Karten der Taishin International Bank per Apple Pay bezahlen.

Auch für Taiwan wurde die Einführung von Apple Pay lange spekuliert. Erste Gerüchte hierzu tauchten bereits im letzten September auf und hielten ein halbes Jahr an, bis Apple den Dienst tatsächlich einführte. Dies gibt auch uns Grund für eine neue Hoffnung, nachdem entsprechende Webseiten für Deutschland bereits seit geraumer Zeit bereitstehen.

Nach Irland (Anfang März 2017) ist Taiwan nun schon das 15. Land, in dem Apple Pay eingeführt wurde. Weitere Länder sind Australien, China, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Russland, Schweiz, Singapur, Spanien und die USA.