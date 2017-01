16.01.2017 - 10:53 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nicht nur in Safari sind Tabs äußerst praktisch, sondern auch in anderen Anwendungen. Sie erlauben es weniger Fenster öffnen zu müssen und sorgen damit für deutlich mehr Übersicht – vor allem auf den kleinen Notebook-Displays ist dies wichtig. Apple hat daher reagiert und mit macOS Sierra Tabs in (fast) alle Apps eingeführt. Beispielsweise kann man so in Apple Maps mittels Tabs mehrere Karten gleichzeitig öffnen.



Hinweis: Um Tabs auch in anderen Anwendung nutzen zu können, muss auf Ihrem Mac mindestens macOS Sierra installiert sein.

Schritt 1: Öffnen Sie Apple Maps auf Ihrem Mac. Die App finden Sie im Programme-Ordner unter der Bezeichnung „Karten". Alternativ können Sie auch die Befehlstaste (cmd) + Leertaste auf Ihrer Tastatur drücken und die Anwendung über die Spotlight-Suche öffnen.

Schritt 2: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellung" und wählen dann „Tableiste einblenden" aus.

Schritt 3: Die Tab-Ansicht ist nun aktiviert. Sie können jetzt entweder auf das Plus-Symbol neben dem aktuellem Tab klicken oder auf die Befehlstaste (cmd) + (n) auf dem Keyboard drücken.

Sie haben nun die Möglichkeit in jedem Tab eine andere Karte, Route oder sonstige Informationen zu öffnen. Dank der Tabs können Sie spielend einfach zwischen den verschiedenen Details hin und her wechseln.

Übrigens gibt es noch weitere Apps, die die neuen Tabs unterstützen. Dazu gehören unter anderem Keynote, Pages, Numbers, Mail, Safari, Terminal, Finder, Kalender und noch viele weitere Anwendungen.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.