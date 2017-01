03.01.2017 - 09:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit etwas mehr als einer Woche sind Apples kabellose Ohrhörer namens AirPods auf dem Markt. Schon kurz danach häuften sich die Berichte über Ladecases, die sich von alleine zu schnell entluden. Apple versucht mit einem schnellen Austausch gegenzusteuern, aber es gibt noch eine weitere Methode, die im Handumdrehen Abhilfe schaffen kann. Ein einfacher Reset kann nämlich wahre Wunder bewirken und das Problem lösen.



(Bild: Stefan Molz)

Zur Zeit ist noch nicht bekannt, woran es liegt, dass sich das Ladecase der AirPods im ungenutzen Zustand innerhalb weniger Stunden um 30 bis 50 Prozent entlädt. Es kann an einem Softwarefehler liegen, der nur den falschen Akkustand anzeigt oder jedoch an der Hardware des Cases, deren innerer Chip von iFixit bereits als Problemquelle betrachtet wurde. Laut einem Reddit-Thread soll sich das Problem aber für viele Nutzer – nicht alle – mittels eines einfachen Resets und neuer Koppelung der AirPods mit dem iPhone beheben lassen.

So setzen Sie die AirPods zurück und koppeln Sie erneut mit dem iPhone

Schritt 1: Halten Sie den Setup-Knopf an der Rückseite des Ladecases für ungefähr 15 Sekunden gedrücken.

Schritt 2: Die Statusanzeige sollte nun weiß sein. Danach wird sie gelb blinken und wieder zu weiß wechseln. Um die LED zu sehen, sollte das Case offen sein. Die LED signalisiert Ihnen, dass die AirPods zurückgesetzt wurden und damit die Verbindung zu Ihrem iPhone „vergessen" haben.

Schritt 3: Um die AirPods erneut zu koppeln, öffnen Sie das Ladecase während es weiterhin weiß blinkt.

Schritt 4: Halten Sie es nun nahe an Ihr iPhone und warten Sie kurz, bis der Verbindungsbildschirm auf Ihrem Display erscheint.

Danach können Sie nur abwarten und schauen, ob sich das Ladecase in den kommenden Stunden weiterhin so schnell entlädt oder ob das Problem gelöst ist. Wir hoffen natürlich auf letzteres. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Apple-Support. Dieser wird Ihnen sehr wahrscheinlich ein Austauschgerät zukommen lassen.

