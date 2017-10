02.10.2017 - 12:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wer erstmals ein Apple-Produkt einrichtet, kommt stets an einem Punkt, bei dem er nach der Apple-ID gefragt wird. Diese kann oftmals auch direkt von dort aus erstellt werden. Jedoch muss man sich im Gegensatz zu anderen Diensten nicht für die Ewigkeit festlegen, sondern kann die verknüpfte E-Mail-Adresse auch nachträglich ändern. Wir zeigen Ihnen daher, wie Sie dies tun können und was Sie unbedingt dabei beachten sollten.



Wichtiger Hinweis: Bevor Sie Ihre Apple-ID ändern, möchten wir Sie auf einen wichtigen Umstand hinweisen. Die Änderung der verknüpften E-Mail-Adresse kann nämlich zu Problemen beim Wiederherstellen von Inhalten beziehungsweise In-App-Käufen führen, sodass diese nicht wiederhergestellt werden können.

So ändern Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Apple-ID

Loggen Sie Ihre Apple-ID von allen Ihren Geräten aus. Am Mac finden Sie die Option über das Apple-Logo oben links. Klicken Sie auf „Systemeinstellungen“ und dann auf „iCloud“. Hier sehen Sie den Abmelde-Button. Am iPhone oder iPad öffnen Sie hingegen die Einstellungs-App und melden sich sowohl in „iCloud“ als auch in „iTunes & App Store“ ab. Starten Sie am Mac nun den Safari-Browser und öffnen Sie appleid.apple.com. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID und dem Passwort an.

Klicken Sie rechts neben „Account" und Ihren mit iMessage verknüpften E-Mai-Adressen auf „Bearbeiten“. Nun klicken Sie unter Ihrer Apple-ID auf „E-Mail-Adresse ändern“ und geben eine neue Adresse an. Nachdem Sie die Adresse eingeben haben, klicken Sie auf „Fortfahren“. Apple wird Ihnen einen Sicherheitscode an Ihre neue E-Mail-Adresse schicken. Öffnen Sie den Posteingang und geben Sie den Sicherheitscode auf der Webseite ein. Nachdem Sie nun auf „Fortfahren“ geklickt haben, wurde Ihre ID geändert und Sie können sich wieder auf all Ihren Geräten einloggen.