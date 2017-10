10.10.2017 - 10:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Rahmen der Betaphase zu iOS 11 wurde bekannt, dass Apple den App Switcher via „3D Touch“-Geste absichtlich entfernt hat. Auf Nachfrage bei Apple antwortete Software Engineering Chief Craig Federighi prompt und versprach die Rückkehr der Funktion in einem kommenden Update. Mit der zweiten Beta zu iOS 11.1 scheint man nun das Verprechen einzulösen.



Erst wurde der 3D-Touch-„App Switcher“ für iOS 11 entfernt und mit der Vorstellung des iPhone X kam dann natürlich die Frage auf, wie man auf dem neuen Gerät ohne Home-Button in die Multitasking-Ansicht gelangt. Daher fragte ein MacRumors-Leser direkt bei Apples Software Engineering Chief Craig Federighi nach und erhielt sogar eine Antwort. Dabei gab er zu verstehen, dass man sich dafür entschieden habe den App Switcher via 3D Touch zu entfernen, da es technische Probleme gab, auf die er nicht weiter einging. Allerdings gab er im gleichen Atemzug bekannt, dass man an einer Wiedereinführung in iOS 11.X arbeite.

Mit iOS 11.1 Beta 2 führte man nun nicht nur mehr als 100 neue Emojis ein, sondern auch die zuvor entfernte 3D-Touch-Funktion um den App Switcher aufzurufen. Seit iOS 9 war es nämlich möglich mit einem iPhone, welches über 3D Touch verfügt, fest links auf den Displayrand zu drücken, um die Multitasking-Ansicht zu öffnen. Alternativ kann man natürlich zwei Mal schnell den Home-Button drücken, aber da dieser beim iPhone X nicht mehr vorhanden ist, ist die 3D-Touch-Geste die einzige Möglichkeit, um den App Switcher aufzurufen.