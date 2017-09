Plug-ins, Extensions, Add-ons: Webbrowser erhalten durch Erweiterungen viele neue Funktionen. Wir stellen Ihnen regelmäßig die nützlichsten, schönsten oder einfach nur lustigsten Zusatzwerkzeuge für Chrome, Safari und Firefox vor. Dieses Mal erfahren Sie mehr über „Tab Options“, „Ulla“ und „Safari Keyword Search“.

Drei Browser-Erweiterungen vorgestellt (Bild: CC0)

Tab Options

Tab Options (Bild: Screenshot)

Tabs sind super praktisch, keine Frage. Doch Gutes kann man bekanntlich noch besser machen: Mithilfe der Erweiterung Tab Options rüsten Sie zahlreiche Funktionen in Safari nach. So lässt sich zum Beispiel bestimmen, an welcher Stelle ein neuer Karteireiter beziehungsweise ein Hintergrund-Tab sich öffnet (links oder rechts vom aktuellen Tab beziehungsweise am Anfang oder am Ende der Liste). Zudem lässt sich ein bestimmter Reiter hervorheben, sobald Sie den aktuellen schließen. Und schlussendlich können Sie bestimmen, wie sich Safari verhalten soll, wenn Sie den letzten offenen Tab schließen. Doch damit nicht genug: Tab Options erlaubt die Definition von Hotkeys, um neue Reiter zu öffnen, zwischen Tabs zu wechseln, geschlossene wieder zu öffnen oder den aktuellen Karteireiter zu duplizieren. Kurzum: Eigentlich sollte jeder Safari-Nutzer diese leistungsstarke Erweiterung installieren.

Chrome: ✘ Firefox: ✘ Safari: ✔

Ulla – Water Drinking Reminder

Ulla – Water Drinking Reminder (Bild: Screenshot)

Zwei bis drei Liter Wasser sollte ein Erwachsener pro Tag trinken. Gar nicht so leicht, wenn der Tag vollgepackt ist mit Arbeit, Meetings und häuslichen Aufgaben – da vergisst man schnell mal den konzentrationsfördernden „Schluck zwischendurch“. Damit es nicht so weit kommt, erinnert Ulla Chrome-Nutzer regelmäßig ans Trinken. Standardmäßig ist hier ein Intervall von 30 Minuten vorgegeben, das sich allerdings auf bis zu eine Stunde erweitern lässt. Wer sich auch unabhängig vom Webbrowser an die „Bewässerung“ erinnern möchte, der kann zum Preis von 25 Euro einen kleinen Sensor kaufen, der mit jeder Flaschenform und -größe kompatibel sein soll und blinkt, wenn es wieder einmal Zeit zum Trinken ist. Übrigens stehen auch im App Store zum Beispiel mit Daily Water, iDrated und Waterlogged diverse Helferlein bereit, die das iPhone nutzen, um ans Wassertrinken zu erinnern.

Chrome: ✔ Firefox: ✘ Safari: ✘

Safari Keyword Search

Safari Keyword Search (Bild: Screenshot)

Genau wie bei anderen Webbrowsern darf die Adressleiste von Safari für beliebige Sucheingaben genutzt werden. Den Suchbegriff leitet Safari standardmäßig an Google weiter. Die praktische Erweiterung Safari Keyword Search erlaubt weitergehende Spezifikationen. Die Eingabe von „e iPhone“ sucht etwa nach aktuellen iPhone-Angeboten beim Online-Auktionshaus Ebay. „a iPad“ zeigt die Tablet-Computer an, die Amazon von Apple im Programm führt. Und „w Steve Jobs“ spuckt den Wikipedia-Eintrag zum Apple-Mitbegründer aus, ohne dass Sie zur Webseite der Online-Bibliothek wechseln müssen. Zwölf verschiedene Schlüsselbuchstaben stehen nach der Installation der Safari-Erweiterung insgesamt bereit, wobei jede einzelne Suchmaschine mit einem simplen Rechtsklick, gefolgt von der entsprechenden Auswahl im Kontextmenü, zur Standardsuche gemacht werden kann. Kleiner Wermutstropen: Leider nutzt das Plug-in in vielen Fällen den englischsprachigen Dienst.

Chrome: ✘ Firefox: ✘ Safari: ✔