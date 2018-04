27.04.2018 - 18:39 Uhr Geschrieben von Mac Life

Millionen von Kindern, egal, ob noch klein oder schon groß, stehen jedes Jahr im Mai vor der großen Frage: Was schenke ich meiner Mutter bloß zum Muttertag? Kreativ sollte es sein, von Herzen kommen und persönlich. Gar keine so leichte Aufgabe. Falls auch Sie noch keinen blassen Schimmer haben, womit Sie Ihrer Mutter am 13. Mai eine Freude machen, empfiehlt sich ein Besuch auf www.pixum.de/muttertag. Dort finden Sie jede Menge Inspirationen für Foto-Geschenke, die von Herzen kommen.



27.04.2018 - 18:39 Uhr Geschrieben von Mac Life

(Bild: Pixum)

Pixum-Fotobücher sind die ideale Geschenkidee zum Muttertag. Darin lassen sich die schönsten Fotos von Kindern und Enkelkindern prima verewigen. (Bild: Pixum)

Bei solch einer Pixum-Fotohülle greift man doch immer wieder gerne zum Smartphone. Pixum liefert für mehr als 2500 Modelle Hüllen mit individuellem Fotomotiv. (Bild: Pixum) 1 /3

Die besten Fotos in einem Buch

(Bild: Pixum)

Pixum-Fotobücher sind die ideale Geschenkidee zum Muttertag. Darin lassen sich die schönsten Fotos von Kindern und Enkelkindern prima verewigen. (Bild: Pixum)

Bei solch einer Pixum-Fotohülle greift man doch immer wieder gerne zum Smartphone. Pixum liefert für mehr als 2500 Modelle Hüllen mit individuellem Fotomotiv. (Bild: Pixum)

(Bild: Pixum)

(Bild: Pixum) 2 /5

Besonders gut kommen erfahrungsgemäß Fotobücher mit Bildern der Kinder und Enkelkinder an. Von diesem Geschenk haben Eltern und Großeltern schließlich das ganze Jahr etwas. Bei Pixum erstellen Sie solch ein Fotobuch in allen erdenklichen Größen und Formen in wenigen Schritten. Egal, ob direkt online auf www.pixum.de, mit der Pixum-Fotowelt-Software, die Sie kostenlos herunterladen können, oder per App auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Solche Pixum-Fotobücher sind tolle Erinnerungen, die man auch nach Jah- ren noch immer wieder gerne zur Hand nimmt.

Tassenkuchen mit eigenem Foto

Auch Pixum-Wandbilder mit Familienporträts sind Geschenke, die garantiert besser ankommen als Blumen oder eine Schachtel mit Pralinen. Bei Pixum haben Sie hierbei die Wahl zwischen diversen Materialien und Größen. Unser Tipp: Besonders gut machen sich Porträtaufnahmen ganz klassisch auf Leinwand!

In der Themenwelt zum Muttertag präsentiert Pixum aber nicht einfach nur passende Fotopräsente wie Fotokissen oder Glasfotos. Stattdessen finden Sie dort auch Videos mit Anregungen, wie Sie mit Hilfe von Fotopräsenten Ihre Mutter mit einem individuellen Geschenk überraschen können. Wie wäre es beispielsweise mit einem Tassenkuchen mit eigenem Foto? Wählen Sie eine schöne Aufnahme für die Pixum-Fototasse aus und bestellen Sie sie direkt bei Pixum. Anschließend backen Sie einen Muttertagskuchen und präsentieren ihn in der Tasse. Das passende Rezept gibt es natürlich auch bei Pixum.

Für Eilige: Pixums Lieferversprechen Keine Sorge: Sie haben noch Zeit, ein individuelles Geschenk vorzubereiten, dank Pixums Lieferversprechen zum Muttertag! Veredelte Fotobücher auf Fotopapier können Sie noch bis zum 4. 5. bestellen, damit das Geschenk garantiert pünktlich da ist, Fotobücher auf Premiumpapier ohne Veredelung haben sogar bis zum 8. 5. Zeit. Alle Fristen für die individuellen Geschenke finden Sie hier.