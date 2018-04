Google Assistant im Test besser als Siri. Gleich in zwei Tests von Stone Temple Consulting und ROAST konnten Sprachassistenten zeigen, was sie können. Die Ergebnisse bestätigen den Eindruck, dass Googles Helfer den besten Eindruck hinterlässt und Apples Variante aber Aufholbedarf hat. Alexa hat nach wie vor Reichweitenvorteile, ist aber nicht zwingend die Lösung, die die meisten und besten Antworten auf Fragen gibt. Nicht schlecht schneidet zudem Microsofts Cortana ab, obwohl das System in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielt.