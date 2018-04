27.04.2018 - 12:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit der Abkehr von Google Maps als Standardanwendung für die Navigation hängt Apples eigener Kartendienst stets hinterher. Das Unternehmen steckt daher viel Mühe um den Vorsprung zu verringern. Neben der Integration von Drittanbieter-Apps und der Routenplanung mit öffentlichen Verkehrsmittel setzt Apple auch auf Indoor-Kartenmaterial von verschiedene öffentlichen Gebäuden. Hier stehen vor allem Flughäfen im Vordergrund.

2012 führt Apple den Kartendienst ein und verbesserte ihn kontinuierlich. Hier bietet man interessante Funktionen wie Flyover, um wichtige Sehenswürdigkeiten in 3D begutachten zu können. Daneben arbeitete Apple zusätzlich an einer besseren Routenführung und gab dann noch die App für Drittanbieter frei, sodass man direkt aus der Karten-App einen Tisch in einem Restaurant buchen oder sich ein Taxi rufen kann. Während man Stück für Stück immer mehr Orte für die Routenführung mit öffentlichen Verkehrsmittel hinzufügt, gibt es seit geraumer Zeit auch Kartenmaterial für öffentliche Gebäude.

Gerade die großen Flughäfen dieser Welt bieten ausreichend Potential, um sich zu verlaufen beziehungsweise nicht den richtigen Weg zu finden. Hier springt Apples Karten-App seit einiger Zeit ein und bietet detaillierte Wegbeschreibungen an. Das Feature wird regelmäßig erweitert und bietet neben dem JFK in New York, dem London Heathrow, dem Los Angeles International Airport (LAX) und weiteren großen Flughäfen auch in Berlin Schönefeld sowie Tegel Navigationshilfe an. Jetzt kamen gleich drei weitere Flughäfen hinzu und erhöht damit die Anzahl auf 38. Zu den frisch hinzugefügten Flughäfen gehören Edinburgh (EDI) in Schottland, Sydney International (SYD) in Australien und der Hamad International (DOH) in Katar. Wann mit Frankfurt am Main auch der größte deutsche Flughafen verfügbar sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

