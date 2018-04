​Snapchat Spectacles v2 wasserdicht und teurer. Der Messenger-Anbieter Snapchat präsentiert eine aktualisierte Version seiner Sonnenbrille mit integrierter Kamera. Die neue Version kann nun auch Fotos erstellen und nicht nur Videos machen. Dabei ist sie zudem weniger auffällig und bietet sogar die Möglichkeit, unter Wasser Aufnahmen zu machen. Leichter ist die neue Spectacles v2 außerdem. Das hat aber seinen Preis. Die neue Variante kostet 150 US-Dollar.

Seit heute können Interessenten die neue Spectacles v2 bestellen. Der Einstiegspreis liegt über dem des Vorgängers. Doch dafür hat die neue Variante mehr zu bieten.

Spectacles v2 von Snapchat wasserdicht

Zum Beispiel ist das neue Gadget wasserdicht. Sie können damit auch unter Wasser Videos aufnehmen. Wenn Sie denn dazu in der Lage sind. Denn letztlich handelt es sich dabei immer noch um eine Sonnenbrille und nicht wenige Menschen schließen reflexartig unter Wasser die Augen.

Das neue Modell soll sich besser verkaufen als der Vorgänger, hofft das Unternehmen. Von v1 wurden lediglich 220.000 Exemplare veräußert. Nicht zuletzt war das Produkt sehr auffällig und nur eingeschränkt zu nutzen. Vor allem der Export der Daten gestaltete sich umständlich. Das soll nun besser werden.

Neues Gadget bald auch in Europa

Seit heute können Sie das Gadget in Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA verkaufen. Diese Herangehensweise zeigt indirekt auch, in welchen Märkten sich das Produkt am besten verkaufte.

Ab dem 3. Mai möchte Snapchat die Spectacles v2 dann aber in 13 weiteren europäischen Ländern anbieten. Wie die vorherige Variante können Sie das Produkt aber in der Hauptsache nur über die Herstellewebseite kaufen.

Bespitzeln und weniger auffallen

In Zeiten von Cambridge Analytica und Facebooks Daten-Skandal wird öffentlich das Thema Privatsphäre diskutiert. Entsprechend könnte Snapchat einen ähnlichen Skandal nicht verkraften. Doch schon vor diesem Skandal gab es Diskussionen um Google Glass und das ausspioniert werden.

Version 2 der Spectacles hat nun nicht mehr einen auffälligen, gelben Ring um die Kameraeinheit. Das macht sie deutlich unauffälliger. Wenn allerdings die Kamera angeht/genutzt wird, schalten immer noch LED an, die darauf hinweisen, dass dort gerade die Kamera aktiv ist.

Bessere Qualität, höherer Preis

Die neue Sonnenbrille von Snapchat ist deutlich wertiger als der Vorgänger. Sie ist aber auch 20 US-Dollar teurer; Der offizielle Verkaufspreis für Deutschland liegt noch nicht vor.

Das Produkt ist wie erwähnt wasserdicht und leichter als der Vorgänger. Auch kommt die Brille in neuen „Farben“ daher. In den USA hat Snapchat eine Kooperation mit dem Optiker Lensabl. Nutzer können sich darüber Brillengläser mit Stärke in die Spectacles v2 einsetzen lassen. Grundsätzlich könnten Sie das aber auch hierzulande. Der Optiker Ihres Vertrauens dürfte Ihnen bei Bedarf auch einen vergleichbaren Service anbieten.

Snapchat v1 kann bald auch Fotos

Die erste Version der Sonnenbrille mit integrierter Snapchat-Technologie bekommt demnächst ein Firmware-Update. Das sorgt dafür, dass auch sie dann Einzelbilder aufnehmen kann und nicht ausschließlich Videos.

