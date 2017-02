Bei Gravis bekommen Sie derzeit eine Apple Watch Series 2 inklusive Gratisarmband. Es handelt sich um das Modell mit 38 mm Gehäuse aus Aluminium in Spacegrau mit Nylonarmband. Dazu können Sie sich ein weiteres Armband kostenlos hinzuwählen.

Apple Watch Series 2 (Bild: Apple)

Zugegeben. Sie sparen gegenüber dem Kauf bei Apple auf den ersten Blick nicht. Doch Sie erhalten quasi „ein Geschenk“. Wählen Sie beim Kauf der Watch Series 2 in Spacegrau mit Nylonarmband einfach ein zweites Armband gratis dazu. Sie haben die Wahl zwischen der kompletten Farbpalette an Sportarmbändern.

50 Euro Ersparnis dank zweitem Sportarmband

Es fallen zusätzlich noch Versandkosten an, sodass Sie am Ende bei 424,99 Euro für das Produkt landen. Prüfen Sie deshalb, ob eine Abholung in einem Markt in Ihrer Nähe möglich ist. Doch ein zusätzliches Sportarmband würde Sie bei Apple noch einmal 59 Euro kosten, weshalb die Offerte bei Gravis auf den zweiten Blick durchaus verlockend wirkt.

Zum Deal: Apple Watch Series 2 mit Gratisarmband bei Gravis kaufen .

Der Anbieter hat darüber hinaus noch zwei weitere Apple-Watch-Series-2-Modelle im Angebot, bei denen Sie jeweils ein weiteres Armband gratis erhalten. Dies sind einmal die Series 2 mit Milanaise-Armband in der 38mm-Ausführung und die Watch 2 in 42-mm-Ausführung in Spacegrau mit Sportarmband.

Die Series 2 ist die aktuelle Generation der Apple Watch. Sie besitzt einen schnelleren Prozessor gegenüber dem Original, außerdem GPS und ist wasserdicht.