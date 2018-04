16.04.2018 - 19:34 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



16.04.2018 - 19:34 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

(Bild: Apple / Bildmontage: Mac Life)

Apple hat zwei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Beta von watchOS 4.3.1 und tvOS 11.4 die zweite Betaversion der Betriebssysteme für Set-Top-Box und die Apple Watch veröffentlicht. Beide gibt es nur für Entwickler.

Apple hat drei Wochen nach der Veröffentlichung von watchOS 4.2 die zweite Beta des kommenden watchOS 4.3.1-Updates für Entwickler zum Testen freigegeben. Auch tvOS 11.4 Beta 2 ist da.

Wenn das korrekte Konfigurationsprofil aus dem Apple Developer Center installiert wurde, kann die neue watchOS 4.2 Beta über die Apple Watch App auf dem iPhone heruntergeladen und installiert werden. Um das Update zu installieren, muss die Apple Watch mindestens 50 Prozent Akkuladung aufweisen und auf dem Ladepuck platziert sein. Außerdem muss sie sich zwecks Datenübertragung in Reichweite des iPhone befinden.

Lesetipp Apple Watch: Unternehmen verbietet Ziffernblätter Apple hat eine etwas unverständliche Richtlinie für Apps der Apple Watch nun in Stein gemeißelt. Das Unternehmen lehnt Ziffernblätter von... mehr

Apple erlaubt es Entwicklern nicht mehr, ihre Apple-Watch-Apps zu aktualisieren, wenn diese noch auf dem alten watchOS 1 SDK basieren. In watchOS 4.3.1 gibt es eine Warnung beim Start einer watchOS 1-Anwendung, die darauf hinweist, dass die Anwendung möglicherweise nicht mit zukünftigen Versionen von watchOS kompatibel ist. Dies deutet darauf hin, dass Apple in Zukunft die Unterstützung für watchOS 1-Anwendungen vollständig einstellen könnte, genau wie die Unterstützung von 32-Bit-iOS-Anwendungen in iOS 11.

Lesetipp Apple Watch 4 soll größer werden Die Apple Watch blieb optisch über die letzten drei Generationen hinweg praktisch unverändert. Zeit, etwas neues zu entwickeln, scheint sich... mehr

Ein in watchOS 4.3.1 verborgener Code-Kommentar deutet darauf hin, dass Apple daran arbeitet, eine Unterstützung für Zifferblätter von Drittanbietern einzuführen. Vermutlich wird dies aber erst im Rahmen eines größeren Updates beispielsweise auf watchOS 5 passieren und nicht schon mit watchOS 4.3.1 eingeführt werden. Die zweite Beta von tvOS 11.4 wurde für die vierte und fünfte Generation von Apple TV-Modellen entwickelt. tvOS 11.4 führt zusammen mit iOS 11.4 die Funktionen von AirPlay 2 wieder ein, die in frühen tvOS und iOS 11.3 Betas bereits vorhanden waren, aber vor der Veröffentlichung der finalen Versionen wieder entfernt wurde. Mit AirPlay 2 können die gleichen Audioinhalte auf mehreren Geräten im ganzen Haus abgespielt werden. Nach der Installation von iOS 11.4 und tvOS 11.4 wird das Apple TV dazu wieder in der Home App aufgeführt.

Ob es weitere neue Funktionen in tvOS 11.4 gibt, ist bisher nicht bekannt.

Produkthinweis iPhone iOS 11 Handbuch: für Modelle wie iPhone X, 8 / 8 Plus, 7 / 7 Plus, 6s / 6s Plus, etc. Preis: 19,95 €

Anzeige