05.10.2016 - 20:11 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat die zweite Betaversion von iOS 10.1 für alle Teilnehmer des kostenlosen Testprogramms freigegeben. Die Neuerungen beschränken sich allerdings auf wenige Details im Bereich Nachrichten. Auch die Beta 3 von macOS Sierra 10.12.1 gibt es jetzt für alle.



Apple bietet Teilnehmern des Apple-Seed-Programms nun Zugriff auf iOS 10.1 Beta 2. Die neue Version des mobilen Betriebssystems für das iPhone, das iPad und den iPod touch stand bisher nur zahlenden Entwicklern zur Verfügung. Nach kurzer Zeit kommt dann meist eine Variante für Teilnehmer des kostenlosen Seed-Programms, an dem jeder teilnehmen kann.

Die Beta kann von registrierten Geräten aus Over-the-air oder vom Apple Developer Center aus bezogen werden. Die erste Beta von iOS 10.1 wurde am 21. September 2016 freigegeben.

Um ein solcher Tester zu werden, genügt es sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram über die blauen Schaltflächen Join Now und Get Started mit der Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden. Ein weiterer Klick auf Accept um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt Sie zur letzten Seite des Anmeldeprozesses. Klicken Sie nun unter Punkt 1 auf Enroll Your Mac und laden Sie auf der neuen Seite das Beta Access Utility, das in Anschluss an den Download ausgeführt werden kann.

In iOS 10.1 ist die neue Portrait-Funktion für Nutzer des iPhone 7 Plus enthalten, die beide Kameras des Smartphones nutzt, um ein Bild mit herausstechendem Hauptmotiv und verwaschenem Hintergrund zu generieren. Die Funktion liefert bei Personen ansprechende Resultate, bei Tieren und bei Gegenständen werden teilweise Vorder- und Hintergrund nicht ordentlich getrennt. Ob sich das Verhalten noch verbessern soll, ist nicht bekannt.

Die Liste der Änderungen im Vergleich zur Beta 1 ist kurz. So wurde bei der App-Auswahl in Nachrichten das Nutzerinterface leicht modifiziert. Sticker können zudem in der Split-View-Ansicht des iPad nicht mehr per Drag und Drop bewegt werden. Dafür können Texteffekte in der Nachrichten-App nun wiederholt abgespielt werden. Bisher war das nicht möglich.

Apple hat außerdem die Beta 3 von macOS Sierra 10.12.1 für öffentliche Betatester freigegeben.