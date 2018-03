Juice Pack Air für iPhone X (Bild: Mophie)

Mophie Juice Pack Air für iPhone X. Demnächst könnte Hersteller Mophie eine neue Schutzhülle für Apples Face-ID-Smartphone vorstellen. In jedem Fall erhielt der Hersteller vom Wireless Power Konsortium eine Zertifizierung für ein neues Zubehör. Dies kann dann auch kabellos aufgeladen werden, folgt dem Qi-Standard.

In der Datenbank des Wireless Power Konsortiums gibt es ein neues Produkt von Mophie, mit dem Registrierungsdatum vom 5. März. Das Mophie Juice Pack Air wird für das iPhone X angeboten.

Mophie Juice Pack Air für iPhone X

Der Hersteller hat dazu aber noch keine Informationen preisgegeben. Die entnehmen wir jedoch der Datenbank. So bietet das Juice Pack Air einen Zusatzakku mit 1.720 mAh Kapazität. Das reicht für neun weitere Stunden Telefonieren mit dem iPhone X; Die Schutzhülle kann kabellos aufgeladen werden, allerdings mit maximal 5 Watt.

Es ist interessant, dass die Schutzhülle „nur“ so wenig Zusatzkapazität bietet. Andere Produkte von Mophie für das iPhone 7 bietet 2.525 mAh Kapazität und diejenige für das iPhone 7 Plus immerhin 2.420 mAh Kapazität. Die Ausmaße der neuen Schutzhülle sind bislang nicht bekannt. Sie dürften jedoch wegen der niedrigeren Kapazität etwas geringer ausfallen.

Premium-Partner von Apple

Mophie ist einer von Apples Premium-Partnern. Die Wireless Charging Base wird auch im Apple Store vertrieben. Es handelt sich dabei um eine Ladestation zum kabellosen Aufladen des iPhone 8 und iPhone X.

Die Produktdatenbank des Wireless Power Konsortiums zeigt das Juice Pack Air nur in der Farbe Schwarz. Andere Schutzhüllen dieser Art bietet der Hersteller in mehreren Farben an, darunter auch Navy und Roségold. Denkbar, dass auch die Variante für das iPhone X in verschiedenen Farben angeboten wird.

