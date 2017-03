In den 80ern hat jemand die Lunte gelegt, in den 90ern haben wir sie dank Monkey Island und Day of the Tentacle überall gerochen. Dreißig Jahre nach der Veröffentlichung von Maniac Mansion (1987), erscheint jetzt das Point-and-Click-Abenteuerspiel Thimbleweed Park für macOS, Windows, Linux und Xbox One. Es nimmt uns mit in diese Zeit, in der Explosionen noch in 16 oder höchstens 256 Farben passierten.

Screenshot aus dem Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park für Mac (Bild: Terrible Toybox)

Ganz frisch im Mac App Store und auf GOG oder Steam erhalten Sie das Point-and-Click-Abenteuer Thimbleweed Park. Besitzer einer Xbox One können es auf Xbox Live shoppen. Schon bald, so wird uns versprochen, soll es außerdem eine Version für iOS- und Android-Geräte geben.

Monkey-Island-Vater mit neuem Abenteuer

Es ist niemand geringerer als Ron Gilbert selbst, der mit seiner neuen Firma „Terrible Toybox“ an dem Point-and-Click-Adventure gearbeitet hat. Dabei nimmt das Spiel auch Anleihen bei älteren Abenteuern und scheut sich nicht im Jahre 2017 ein Bedienschema zu verwenden, wie wir es vor 30 Jahren kennen und schätzen gelernt haben.

Die Thematik allerdings ist nicht mehr spontaner Klamauk, sondern subtiler Humor versteckt in einem Mystery-Adventure. Es gibt fünf Hauptcharaktere, die noch nicht wissen, dass Sie eines gemeinsam haben – und eine Leiche. Doch offenbar kommt dieser viel zu wenig Aufmerksamkeit zu. Auch deshalb stellen die Entwickler die Frage, warum niemand sich um die Leiche Gedanken macht. Außerdem werden wir und Sie gefragt, für wen Agent Ray eigentlich wirklich arbeitet. Dann gibt es Junior Agent Reyes, der über ein Feuer vor 20 Jahren in einer Firma Bescheid weiß, aber nicht auspackt. Und dort ist Franklin, der Geist, der nicht zu seiner Tochter sprechen kann. Dann wäre da noch „Ransome“ der tutende Clown, bei dem sich jeder fragt, ob aus ihm noch mal ein anständiger Mensch wird. Zu guter Letzt gibt es noch Delores, die ihre Träume begraben könnte und sich stattdessen an ihre Familie halten.

Wenn Sie Abenteuerspiele von Ron Gilbert immer schon toll fanden, sollten Sie zum Wochenende eine kleine Spielpause einlegen. Thimbleweed Park kostet 19,99 Euro im Mac App Store. Das Spiel wurde als Kickstarter mehr als finanziert dank der Hilfe vieler Unterstützer.