Zubehör-Hersteller Anker hat neue Lightning-Kabel herausgebracht. Der Anbieter hat erste Varianten des „PowerLine II“-Kabels in 30 und 90 cm, sowie in 3 m im Angebot. Weiter Ausführungen sollen erst im April hinzukommen. Wer jedoch auf der Suche nach Kabeln in genau dieser Länge ist, für den lohnt ein Blick auf den derzeitigen Preis.

Sie bekommen das Anker „PowerLine II“-Kabel mit 30 cm Länge zum Preis von 7,99 Euro zur Einführung. Später soll es 19,99 Euro kosten. Auf den ersten Blick wirkt ein derart kurzes Kabel eher unnütz. Doch gerade wenn Sie mit dem MacBook mobil unterwegs sind, wollen Sie womöglich Kabelwirrwarr vermeiden.

Zum Deal: 30-cm-Lightning-Kabel von Anker reduziert.

Produkthinweis Anker PowerLine II 30cm iPhone Kabel Lightning Kabel, das Wahrscheinlich Langlebigste Ladekabel, MFi-Zertifiziert für iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 5S / 5 / iPad iPod (Schwarz) Preis: 8,99 €

Das „PowerLine II“-Kabel mit 90 cm Länge kostet Sie derzeit nur 8,99 Euro. Später will Anker es zum Preis von 23,99 Euro anbieten.

Zum Deal: 90-cm-Lightning-Kabel von Anker reduziert.

Produkthinweis Anker PowerLine II 90cm iPhone Ladekabel Lightning Kabel, das Wahrscheinlich Langlebigste Kabel, MFi-Zertifiziert für iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 5S / 5 (Weiß) Preis: 8,99 €

Dann gibt es noch das „PowerLine II“-Kabel mit drei Metern Länge. Es wird aktuell zum Einführungspreis von 12,99 Euro statt später 19,99 Euro offeriert.

Zum Deal: 3-m-Lightning-Kabel von Anker reduziert.

Produkthinweis Anker PowerLine II 3m iPhone Ladekabel Lightning Kabel, MFi-Zertifiziert für iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 5S / 5 (Weiß) Preis: 0,00 €

Anker gibt an, dass die Kabel 40 Prozent stabiler seien als die Vorgänger. Zudem erhalten Sie eine „einfache lebenslange Garantie“. Sollten irgendwann „qualitätsbezogene“ Fehler auftreten, wird Anker das gekaufte Kabel umtauschen. Alle Kabel sind von Apple MFi-zertifiziert. Das kürzeste Kabel wird in Schwarz angeboten, die beiden längeren Varianten in Weiß. Es sollen bis Mitte April weitere Farben und Kabellängen ins Portfolio aufgenommen werden.