MacBooks sollen in Zukunft ebenfalls mit OLED-Displays ausgestattet werden. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Konzern den Wandel vornehme, heißt es nun in einer Nachricht aus Korea, der sich auf nicht genannte Quellen beruft.

MacBook Pro mit Touch Bar (Bild: Apple)

Es ist eher ein offenes Geheimnis, dass die Unterhaltungsindustrie bei Fernsehern und aber auch die Technologiekonzerne mit ihren Smartphones, Tablets oder Computern in Zukunft gerne auf OLED setzen möchten. Bei einigen Fitnesstrackern wurden diese Displays schon sehr früh verwendet – auch die Apple Watch nutzt eines. Und das neue MacBook Pro verwendet eine OLED-„Touch Bar“. Doch darüber hinaus finden sich bei Apple bislang keine weiteren Produkte mit OLED-Displays. Ein Grund ist die Ausbeute bei der Serienproduktion.

Laut ETNews beliefere Samsung Apple mit den OLED-Displays für die Touch Bar. Diese Kooperation der beiden Unternehmen könnte in Zukunft für die MacBooks ausgeweitet werden. Während der Apple-Konkurrent in diesem Fall Nutznießer ist, könnten Firmen wie LG Display zunächst das Nachsehen haben und müssten ihre Produktion anpassen oder würden ohne Aufträge leer ausgehen.

OLED vielleicht irgendwann in allen Apple-Produkten

Nun heißt es bei ETNews aber, dass Apple sich auch bei seinem MacBook auf absehbare Zeit von der LCD-Technologie trennen möchte. Dafür solle stattdessen OLED zur Anwendung kommen. Einen konkreten Zeitpunkt nennt das Magazin nicht, beruft sich bei der Spekulation außerdem nur auf Quellen, die nicht genannt werden wollen.

In jedem Fall sei Apple daran interessiert, die Nutzung von OLED in all seinen Produkten voranzutreiben. Am ehesten könnte es im kommenden iPhone im nächsten Jahr soweit sein. Gerüchte über die Einführung der neuen Displaytechnologie gab es schon länger.

Das neue MacBook Pro in jedem Fall scheint bei den Nutzern nicht besonders stark nachgefragt zu sein. Das jedenfalls berichtete zuletzt ein Analyst.