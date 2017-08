Der Apple Pencil ist bisher dem iPad vorbehalten und lässt sich selbst dort nur mit den Pro-Modellen verwenden. Apple zielt mit ihnen ja auch auf professionelle Anwender, die den Pencil in ihrer kreativen Arbeit einsetzen sollen. Für das iPhone war er bisher nicht als Eingabegerät vorgesehen, neue Patente von Apple zeigen, dass sich dies in Zukunft aber ändern könnte.

2007 war Steve Jobs strikt gegen einen Stift für das iPhone. (Bild: Apple - Screenshot Youtube)

Gestern hat Samsung das Galaxy Note 8, den Nachfolger des pannenbehafteten Note 7 vorgestellt. Eines der herausragendsten Features der Note-Reihe ist schon lange der S-Pen, ein kleiner Eingabestift, welcher sich in das Gehäuse des Smartphones schieben lässt. Samsung zeigt mit dem Note, dass auch Smartphones von einer Eingabe über einen Stift profitieren können. Auch Microsoft setzt bei den Surface-Geräten optional auf einen eigenen Stift.

Bei Apple dauerte es etwas länger, bis eine Eingabe über einen Stift möglich wurde. Steve Jobs selbst war bekannt für seine Abneigung gegenüber eines Stylus und setzte ganz auf eine Touchbedienung per Finger für das erste iPhone. Allerdings waren Eingabestifte 2007 noch weit von heutigen Geräten entfernt. Erst Ende 2015 hielt Apple die Technik für genügend ausgereift und präsentierte mit dem ersten iPad Pro zusammen den Apple Pencil. Mit dem iPhone lässt er sich bis heute nicht benutzen. Zwei Patente zeigen nun, dass der Pencil vielleicht doch noch den Weg auf das iPhone findet.

Patently Apple beschreibt die beiden Patente, die Apple 2015 und 2016 eingereicht hatte und die das iPhone als kompatibles Gerät für den Apple Pencil aufzählen. Bisher war in Patenten nur das iPad in Verbindung mit dem Pencil genannt worden. Das Apple den Stift auch in Verbindung mit dem iPhone testet überrascht nicht. Ob die Funktion in den nächsten iPhone-Modellen verbaut sein wird ist unklar. Gerüchte um die Bezeichnung „iPhone Pro“ für das Jubiläums-iPhone würden aber dazu passen.