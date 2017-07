Nur solange der Vorrat reicht erhalten Sie aktuell bei Saturn ein riesiges Paket bestehend aus der Konsole Xbox One S inklusive zweitem Controller und sieben Spielen zum Sonderpreis angeboten. Anders als bei sonstigen Konsolenbundles, können Sie sich dieses auch in den Markt zur Abholung liefern lassen.

Xbox One S (Bild: Microsoft)

Sie haben noch keine Spielekonsole? Wie wäre es zum Einstieg mit der Xbox One S? Von Saturn erhalten Sie die Konsole von Microsoft mit 500 GB Festplattenspeicher jetzt im Paket mit Zubehör und vielen Spielen günstiger. Sie erhalten zusätzlich zu dem Controller, der der Konsole sowieso beiliegt noch einen zweiten dazu. Außerdem liegen dem Bundle „sieben“ Spiele bei. Letzteres ist allerdings ein wenig geschummelt. Denn neben „Forza Horizon 3“ und „Forza Motorsport 6“ liegen dem Paket außerdem „Rise of the Tomb Raider“ und die „Halo Master Chief Collection“ bei. Letztere enthält gleich vier Teile des Shooters Halo in einem.

Zum Deal: Xbox One S im Paket günstig shoppen .

Sie zahlen für das Paket nur 279 Euro. Es fallen zusätzlich noch 4,99 Euro Versandkostenpauschal an, es sei denn, Sie lassen sich das Produkt in den Markt liefern und holen es vor Ort ab. Ein Vergleichspreis ist schwer festzulegen, da Sie dieses Paket so nicht im Einzelhandel kaufen können. Rechnet man den durchschnittlichen Straßenpreis für die Konsole, den Controller und die Spiele zusammen, kommt man aber auf ungefähr 360 Euro.