Jetzt günstig Abenteuerspiele im Mac App Store kaufen: Es sind nicht die modernen Wimmelbildspiele, sondern die Klassiker mit LucasArts-Hintergrund, die aktuell für den Mac reduziert angeboten werden. Sie bekommen Full Throttle Remastered zum Preis von 10,99 Euro (zuletzt 16,99 Euro), The Day of the Tentacle Remastered für 5,49 Euro (zuvor 16,99 Euro), Grim Fandango Remastered zum Preis von 3,49 Euro (zuvor ebenfalls 16,99 Euro) und Tim Schafers Broken Age zum Preis von 4,49 Euro (zuletzt 21,99 Euro).

Screenshot aus Full Throttle Remastered (Bild: Double Fine Productions)

