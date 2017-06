Wenn Sie Mac Life regelmäßig lesen, aber auch wenn Sie andere Angebote zum Thema Mac im Netz verfolgen, ist Ihnen mit Sicherheit die Plattform StackSocial schon untergekommen. Wir wollen Sie heute darauf aufmerksam machen, dass für kurze Zeit ein Paket bestehend aus 14 Apps und einem Videokurs zu macOS Sierra im Angebot ist.

Screenshot aus Civilization V (Bild: Take-Two Interactive)

Mit diesen Software-Paketen ist es immer so eine Sache. Sie geben dafür Geld aus, benötigen aber mit Sicherheit nicht Alles, was Sie gekauft haben. Doch in den allermeisten Fällen geht die Rechnung trotzdem auf, da der Preis so günstig ist, da er sich oft schon für den Kauf von nur ein oder zwei der Apps in dem Paket lohnt. Das gilt auch für das von StackSocial als „World’s Biggest Mac App Bundle“ beworbene Softwarepaket.

Zum Deal: Großes Softwarepaket günstig kaufen.

Bei dem Angebot handelt es sich um eines aus der Kategorie „Zahl so viel Du willst“. Tatsächlich können Sie bereits für $1 die Mac-Apps Dropzone 3 und Tembo kaufen. Die übrigen Bestandteile des Pakets bekommen Sie nur, wenn Sie mehr als den aktuellen Durchschnittspreis bezahlen. Dieser liegt im Augenblick unter $14, also knapp 12,50 Euro.

Zu diesem Preis bekommen Sie ebenfalls die Apps Data Rescue 4, CrossOver 16, den Paragon Hard Disk Manager, das Strategiespiel Sid Meier’s Civilization V, Radio Silence, MacPilot 9, PhotoBulk, den Movavi Mac Cleaner, den Mac Blu-ray Player Pro, den MacX DVD Ripper Pro, Caboodle 2 und Soulver. Außerdem enthalten ist noch ein Videokurs „Master Your Mac: El Capitan and Sierra Masterclass“. Sie merken am Namen, dass die Kursinhalte auf Englisch vorgetragen werden. In jedem Fall bekommen Sie relativ viel für Ihr Geld. Denn schon alleine für Civlization V und Data Rescue 4, mit dem Sie auf korrupten Medien Dateien wiederherzustellen versuchen können, sind zwei der Schwergewichte in dem Paket.