Manchmal braucht man so eine hilfreiche Software, die einem unter die Arme greift. Auf der Plattform StackSocial wird derzeit ein ganzes Paket davon verkauft, das Apps zur Datenrettung oder der Umwandlung und/oder Synchronisierung von Daten enthält.

Bei der Datenrettung und -konvertierung am Mac greift ein Zahnrad ins andere (Bild: CC0)

Ihre Festplatte am Mac oder Ihr geliebter USB-Stick wurden formatiert? Vielleicht kann „Data Recovery for Mac“ Ihnen dabei helfen, die Daten trotzdem wieder zu finden. „Mobile Transfer“ dagegen kann Ihnen unter die Arme greifen, wenn Sie Daten vom Smartphone auf den Mac migrieren möchten. Und der „ePub Converter for Mac“ kann Ihre PDF-Dateien in das Format für elektronische Bücher übertragen, damit Sie es auf Ihrem E-Reader nutzen können. Diese drei Apps und fünf weitere haben gemeinsam, dass Sie derzeit im Paket bei StackSocial angeboten werden.

Zum Deal: Pay What You Want: Mac Utilities Bundle.

Bei dem Angebot handelt es sich um ein Paket, das nach dem Schema „Zahl so viel du willst“ vertrieben wird. Derzeit müssen Sie etwas über 8 US-Dollar ausgeben, um alle Apps in dem Softwarepaket freizuschalten.

Sie sollten den Kauf allerdings nur tätigen, wenn Sie in jedem Fall einen Nutzen durch die Software haben.