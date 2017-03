01.03.2017 - 09:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit einiger Zeit wurde spekuliert, dass Apple an einem eigenen webbasierten TV-Streaming-Dienst arbeitet, der kein Kabelabonnement benötigt. Im Gegensatz zu Apple hat YouTube nun Nägel mit Köpfen gemacht und einen entsprechenden Dienst vorgestellt. Man nennt ihn schlicht YouTube TV und soll für 35 US-Dollar im Monat einige lokale Netzwerke und Sender bieten. Doch was kann man sonst noch erwarten?



(Bild: YouTube TV)

Lange wurde gerätselt, ob YouTube tatsächlich mit einem eigenen TV-Streaming-Dienst starten wird. Nun herrscht Gewissheit. Der Streaming-Riese kündigte gestern Abend YouTube TV an. Dazu soll es beim Start eine seperate App für alle Geräte geben. Daneben sind noch weitere coole Features geplant. Dazu zählt etwa die Cloud-basierte Aufnahme von Sendungen in einem unbegrenzten Speicher. Auch Empfehlungen basierend auf den am meisten geschauten Sendungen und Programmen soll es geben – ähnlich wie es Netflix und Apples neue TV-App bereits machen.

YouTube verspricht für den Dienst ein hohes Maß an Stabilität, wenn er später in diesem Jahr über das Internet oder traditionelle TV-Geräte empfangen werden kann.

YouTube TV hat mit Fox, ABC, CBS und NBC bereits einige der größten amerikanischen Kanäle an Board, die durch weitere Sender ergänzt werden:

CW, Telemundo, ESPN, ESPN2, ESPN3, CSN, Fox Prime Ticket, FSI, NBCSN, USA, FX, Freeform, Disney, E, ESPN U, FS2, BTN, ESPN SEC, Bravo, Oxygen, FX, Syfy, Disney Junior, Disney XD, NBC Universo, CBS Sports Network, ESPN News, NBC Golf, National Geographic, MSNBC, Fox News, CNBC, Fox Business, Local Now, FXM, Sprout, Universal, Nat Geo Wild, Chiller

Zusätzlich kann noch Showtime und Fox Soccer Plus hinzugebucht werden.

Neben der Fülle an Sender und dem unbegrenzten Sendungspeicher bietet man für die 35 US-Dollar noch ein ganz besonderes Feature. So wird es möglich sein, dass mit einem Account bis zu sechs Nutzer gleichzeitig TV auf ihren Geräten schauen können. Erscheinen wird der Dienst bereits im Frühling diesen Jahres in den USA. Eine Ausweitung scheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Ob Apple nun ebenfalls der Durchbruch bei seinen Verhandlungen mit den TV-Anbietern für den spekulierten TV-Streaming-Dienst gelingen wird, bleibt abzuwarten.