11.10.2017 - 15:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der neue E-Book-Reader von Amazon heißt wieder Kindle Oasis. Diesmal ist das Gerät aber mit einem 7 Zoll (17,8 cm) großem Display auf E-Ink-Technik ausgerüstet, das eine Auflösung von 300 ppi bietet. Zudem ist es der erste wasserfeste Kindle.



Der neue Amazon Oasis hat das größte Paperwhite-Display mit der höchsten Auflösung, das Amazon bisher verkauft hat. Zwar gab es mit dem DX schon größere Amazon Kindle, doch dort fehlte das von den Seiten ausgeleuchtete Display, das Amazon Paperwhite nennt. Der Vorteil von E-Ink-Technik ist generell, dass die Bildschirme auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar bleiben und wenig Energie benötigen.

Durch das große Display können nach Angaben von Amazon gegenüber den normalen Kindles 30 Prozent mehr Wörter auf einer Seite angezeigt werden. Das Gerät verfügt über ein Touch-Display sowie über physische Umblättertasten. Es wird automatisch erkannt, ob das Gerät in der linken oder rechten Hand liegt und entsprechend werden die Seiten sowie die Umblätterfunktion gedreht.

Das Kindle Oasis misst an seiner dünnsten Stelle 3,4 mm und ist mit einer Rückseite aus Aluminium versehen. Dennoch ist wieder eine Akkubeule eingebaut - glatt ist das Gerät also nicht und nimmt recht viel Platz weg. Es wiegt 194 Gramm und ist damit 10 Gramm leichter als der Kindle Paperwhite. Zudem ist das neue Oasis das erste wasserfeste Kindle (IPX8). Das erlaubt auch den Einsatz in der Badewanne oder im Swimming-Pool und bedeutet, dass der E-Book-Readerbis zu einer Tiefe von zwei Metern über eine Stunde lang dicht hält. Die Akku-Laufzeit beträgt mehrere Wochen. Die Schnellladefunktion erlaubt es, den leeren Akku binnen zwei Stunden wieder voll aufgeladen.

Außerdem ist der E-Book-Reader mit dem Hörbuchverlag Audible kompatible. So kann der Anwender die Texte sich über Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer vorlesen lassen. Das Gerät wahlweise mit 8 GByte oder 32 GByte Speicher ausgerüstet.

Der neue Kindle Oasis kostet rund 230 Euro (8 GByte Speicher) beziehungsweise 260 Euro (32 GByte Speicher). Die 32 GB Version mit zusätzlicher Mobilfunkanbindung ist für 320 Euro erhältlich.

Das Gerät kann ab heute unter www.amazon.de/kindleoasis?tag=wwwmaclifede-21 ab rund 230 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung startet am 31. Oktober 2017, teilte Amazon mit.