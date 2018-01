Zugegeben ist die Xbox One X nicht gerade zum Einstieg ins Konsolenspielen geeignet. Denn es ist die derzeit leistungsfähigste Spielekonsole am Markt. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Deshalb kommt das Angebot von Saturn vielleicht gerade recht für sie. Wenn Sie wegen des Preises nicht zu den Early-Adoptern gehören wollen, sondern aus gutem Grund auf den Euro gucken, dann gibt es für Sie die Konsole jetzt günstiger. Und zwar mit einem zusätzlichen Controller obendrauf. Sie zahlen aktuell nur 477 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Sie können das Gerät auch in einem Markt Ihrer Wahl abholen.

Xbox One X (Bild: Microsoft)

Zum Angebot : Xbox One X mit zweitem Controller bei Saturn günstiger kaufen.