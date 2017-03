Zuerst gab es ein Angebot von Media Markt, dann hat Amazon den Preis für den Xbox One S Wireless-Controller in seinem Onlineshop ebenso nach unten korrigiert. Sie können das Gamepad auch am Mac nutzen, um Ihre Spiele damit zu steuern.

Xbox One S Wireless Controller in Schwarz (Bild: Microsoft)

39 Euro kostet der Xbox One S Wireless Controller derzeit sowohl bei Media Markt als auch bei Amazon. Bei Media Markt fielen allerdings noch 1,99 Euro Versandkosten an, es sei denn, Sie lassen sich das Produkt in einen Markt in Ihrer Nähe liefern. Dann können Sie ihn jederzeit abholen.

Das Zubehör ist neueren Datums und wird in Schwarz angeboten. Im Gegensatz zum älteren Modell bietet dieses nun Bluetooth-Support. Sie können das Gamepad damit auch kabellos an anderen Geräte nutzen, die per Bluetooth angesteuert werden können. Außerdem bietet der Controller einen 3,5mm Klinkenanschluss, über den Sie Kopfhörer verbinden können. Bei der Xbox One müssen Sie sonst normalerweise auf proprietäre Kopfhörer zurückgreifen.

Zum Deal: Xbox One S Wireless Controller bei Media Markt günstiger .

Zum Deal: Xbox One S Wireless Controller bei Amazon reduziert.