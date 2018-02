Xbox One Game Streaming mit One Cast am Mac (Bild: One Cast)

One Cast: Xbox One Game Streaming auf dem Mac. Wenn Sie eine Xbox One besitzen und die Spiele auf Ihrem Mac spielen möchten, bietet sich das Xbox One Game Streaming an. Offiziell gibt es das von Microsoft aber nur für Windows. Nun springt Anbieter One Cast in die Bresche. Probieren Sie es 14 Tage kostenfrei aus.

Xbox One Game Streaming ist bereits in die Jahre gekommen. Der Service wurde von Microsoft selbst 2015 für Windows 10 vorgestellt. Es ist nachvollziehbar, wenn das Unternehmen bislang keine Lösung für Apples Macs angeboten hat. Deshalb wurde das Feature trotzdem genutzt, zum Beispiel über den Umweg der virtuellen Maschine mit Windows 10 in Parallels Desktop.

One Cast mit Xbox One Game Streaming

Doch nun verspricht One Cast eine native App für macOS, mit der Xbox One Game Streaming möglich sein soll. Der Service ist grundsätzlich kostenpflichtig, Sie können ihn aber zumindest 14 Tage kostenlos ausprobieren. Dazu kommt, dass Sie momentan 50 Prozent Nachlass auf den späteren Preis erhalten. Statt dann $20 zahlen Sie momentan nur $9.99.

Wenn Sie neugierig sind, können Sie den Service zumindest ausprobieren. Für wen lohnt sich das Angebot darüber hinaus? Für Personen, die gerne auch dann an der Xbox One spielen möchten, wenn der Fernseher gerade blockiert ist. Voraussetzung für das Game Streaming ist, dass die Xbox One und der Rechner sich im selben Netzwerk befinden.

Support für Xbox-Controller

One Cast unterstützt den Xbox One Wireless Controller wahlweise via Bluetooth-Verbindung oder aber per USB-Kabel angeschlossen. Auch können Sie die App im Vollbild oder Fenster nutzen. Die maximale Auflösung beträgt 1080p. Wenn Sie die App mit mehreren Xbox-Konten nutzen wollen, ist auch das kein Problem.

Es ist unklar, ob die App von Microsoft autorisiert wurde.

