Kann Siri den Vorsprung von Alexa und Google Assistant aufholen?

​Siri wird auf der WWDC 2018 schlauer. Stand jetzt. Die Redaktion der Wirtschaftsnachrichten von CNBC veröffentlichte einen Hinweis auf ein mögliches Update von Siri. Allerdings stützte man sich auf die Antwort des Sprachassistenten Apples. Die fallen in diesem Jahr jedoch genauso aus wie im Jahr zuvor. Entsprechend kommen mittlerweile berechtigte Zweifel auf.

Wird Apples Siri nun schlauer oder nicht? Das können wir nicht eindeutig beantworten. Sicher ist, dass Apple sowieso immer an seinem Sprachassistenten arbeitet. Updates werden eingespielt und sind sofort verfügbar. Dies geschieht in der Regel unabhängig vom Verbraucher. Sie müssen Ihr iPhone oder iPad gar nicht mit dem neusten iOS aktualisieren, um von einer clevereren Siri Gebrauch zu machen.

Hinweis auf Update zur WWDC

Nun berichtet CNBCs Todd Haselton aus der Technik-Redaktion aktuell voller Stolz, dass der Sprachassistent im Rahmen der WWDC 2018 cleverer würde. Er begründet dies mit einer Antwort Siris auf seine Aufforderung: „Tell me about WWDC“ (dt. erzähl mir von der WWDC).

Das Problem ist nur, dass Siri in diesem Jahr dieselben Antworten gibt, wie im letzten Jahr auch schon. Darauf wies unter anderem Dave Mark von The Loop hin. Das ist übrigens mittlerweile zu CNBC durchgedrungen, weshalb am Ende des Beitrags ein entsprechender Hinweis formuliert wurde.

So oder so: Wird Siri schlauer?

Man kann auf den ersten Blick natürlich sagen, die Antworten Siris seien dieselben wie im Jahr zuvor. Das Problem ist nur, dass der Sachverhalt trotzdem zutreffen kann. Denn Apple kann selbstredend Anfang Juni ein umfangreiches Update für den Sprachassistenten ankündigen.

Das wäre in jedem Fall angebracht. Denn mittlerweile ist es leider schon den Nutzern aufgefallen, dass Siri gegenüber dem Google Assistant und Alexa den kürzeren zieht. Es gab und gibt aber genügend andere Hinweise, dass der iPhone-Hersteller aus Cupertino die Technologie weiter verbessern möchte. Neben mehr neuen Stellenausschreibungen hat man außerdem Mitarbeiter von Google abgeworben, die mithelfen könnten, Siri zu verbessern.

