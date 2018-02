17.02.2018 - 09:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



17.02.2018 - 09:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

WWDC 2017 (Bild: Apple)

Apple hat die Termine für die jährliche Worldwide Developers Conference noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Veranstaltung zwischen Montag, dem 4. Juni und Freitag, dem 8. Juni 2018, im McEnery Convention Center in San Jose, Kalifornien, stattfinden könnte.

Im McEnery Convention Center in San Jose fand der WWDC 2017 statt und auch dieses Jahr könnte die Messe wieder für die Entwicklerveranstaltung von Apple genutzt werden. Es wird erwartet, dass Apple dann iOS 12 und macOS 10.14 vorstellt.

Der WWDC (World Wide Developer Congress) fand zwischen 2003 und 2016 im Moscone Center in San Francisco statt. Nach Informationen von Macrumors soll er dieses Jahr das zweite Mal im McEnery Convention Center abgehalten werden. Für anderen Veranstaltungen sind die Hallen in der zweiten, dritten und vierten Juniwoche bereits gebucht, so dass die erste volle Woche des Monats Juni als einziges Fenster für den WWDC 2018 zur Verfügung steht.

Apple enthüllte die Daten für die WWDC 2017 mit einer Pressemitteilung vor genau einem Jahr. Das war viel früher als üblich. Normalerweise findet die Ankündigung erst im April statt.

Auf dem WWDC stellt Apple die neuesten Versionen seiner Software-Plattformen vor, darunter iOS 12, macOS 10.14 und neue Versionen von tvOS und watchOS. Manchmal werden auch neue Produkte oder Dienstleistungen präsentiert: 2011 war das die iCloud, während das erste MacBook Pro mit Retina Display im Jahr 2012 präsentiert wurde. Der aktuelle Mac Pro wurde auf dem WWDC im Jahr 2013 präsentiert und die neuen iPad Pro erblickten 2017 das Licht der Öffentlichkeit.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es wieder einen Live-Stream der Eröffnungs-Keynote geben.

