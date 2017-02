16.02.2017 - 15:13 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple hat heute die WWDC 2017 angekündigt. Die Worldwide Developers Conference, wie sie ausgeschrieben heißt, wird vom 5. bis 9. Juni 2017 stattfinden. Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird sie in San Jose zu finden sein – zuvor fand sie in San Francisco statt. Natürlich kündigte Apple bei der Gelegenheit auch die Keynote zur Eröffnung an. Darin dürften wir erste Einblicke in die kommenden Versionen von iOS, macOS, watchOS und tvOS erhalten.



16.02.2017 - 15:13 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

WWDC 2017 (Bild: Apple/Screenshot)

Entwickler, die Programme und Apps für Apple-Betriebssysteme schreiben, haben ab sofort allen Grund, ihren Terminkalender zu sortieren. Denn Apple hat die WWDC 2017 angekündigt und sie wird zwischen dem 5. und 9. Juni 2017 stattfinden.

WWDC 2017 in San Jose

Die diesjährige WWDC wird die 28. ihrer Art sein. Sie wurde nach San Jose verlegt, nachdem sie zuvor jahrelang in San Francisco beheimatet war. Der Ort des Geschehens wird das McEnery Convention Center sein. Apple ist wie üblich voll des Lobes bezüglich der Kreativität seiner Entwickler und will unter anderem mit der Konferenz dabei helfen, dass die Programme noch besser werden.

Tim Cook ist auch mit dabei (Bild: Apple)

Traditionell wird die Worldwide Developers Conference mit einer Keynote eröffnet. Es ist stark anzunehmen, dass Apple eine erste Vorschau auf neue Generationen seiner Betriebssysteme gibt. Zu erwarten ist iOS 11, macOS 10.13, watchOS 4 und tvOS 11.

Nicht weit vom Apple Campus 2

Laut Apple ist der Veranstaltungsort nur „wenige Minuten” vom neuen Apple Campus 2 entfernt und soll mit „tollen Hotels, Restaurants und Freizeitmöglichkeiten” begeistern. Über 1000 Apple-Entwickler sollen vor Ort sein und die anwesenden aus aller Welt inspirieren und die neuen Technologien vorstellen.

Das McEnery Convention Center in San Jose (Bild: Apple)

Tickets ab 27. März

Wer daran interessiert ist, an der WWDC teilzunehmen, muss sich noch ein bisschen gedulden. Wie auf der Webseite zu lesen ist, kann man sich ab dem 27. März 10 Uhr Pazifischer Zeit für jene anmelden. Voraussetzung dafür ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft im Apple Developer Program oder im Apple Developer Enterprise Program. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht: Alle Interessenten landen in einem Lostopf und der Zufall wird entscheiden, wer den Zuschlag bekommt.