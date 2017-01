14.01.2017 - 09:19 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Einige MacBook-Besitzer finden ihn ihren Notebooks beim Öffnen des Gehäusedeckels eine Münze. Betroffen sind lediglich Notebooks, die mit einem Superdrive ausgestattet waren. Doch was machen die Münzen da? Haben sich die chinesischen Fabrikarbeiter einen Spaß erlaubt?



Münze in einem MacBook-Laufwerk (Bild: Reporterbox)

Immer wieder einmal finden Nutzer von älteren MacBook Pro beim Zerlegen der Geräte eine Münze. Doch was macht das Notebook zum Sparschwein? Mittlerweile geistern irre Theorien durch das Netz: Könnten nicht Mitarbeiter in der Produktion heimlich die Münzen versteckt haben? Aber woher kriegen Arbeiter in China US-Dollar und kanadische Dollar?

Nun hat ein Gizmodo die Gerüchte aufgegriffen. Ein Kommentator namens PracticalBatman klärt jedoch auf und weiß, wie die Münzen hinter die Plastikabdeckung im Notebook kommen.

Wenn das Superdrive eine CD oder DVD aufnimmt, wird ein Stempel innerhalb des Laufwerks heruntergefahren. Wenn eine Münze mit einer eingelegten CD irgendwie in den Schlitz gerät, weil das Notebook beispielsweise im Rucksack oder einer Tasche transportiert wird, kann sie in den Spalt hinein rutschen und bleibt stecken.

Ein anderer Nutzer, der vorgibt, bei Apple an der Genius Bar gearbeitet zu haben, pflichtet ihm bei: In MacBooks finden sich alle möglichen Gegenstände, wie zum Beispiel Münzen, Büroklammern, SD-Karten und vieles andere - im Grunde genommen alles, was dünn genug ist, durch den Slot zu passen. Sogar iFixit mischte sich ein und teilte der Website Cult of Mac mit, dass die Geräte wahre Kleinteilefresser sind.