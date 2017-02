Sie bekommen derzeit bei Amazon den WLAN-Repeater TP-Link TL-WA850RE mit WPS stark reduziert angeboten. Er bietet Übertragungen bis zu 300 Mbit/s. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Andere Produkte des Anbieters.

TP-Link TL-WA850RE mit WPS (Bild: TP-Link)

Sie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks kostengünstig zu erweitern? Dann schauen Sie sich den TP-Link TL-WA850RE an. Er ist unheimlich kompakt und bietet doch interessante Technik an. So unterstützt das Gerät WPS. Das heißt Sie können über einen Knopf am Repeater für einige Sekunden die Kopplung mit einem anderen Gerät starten, dass nach einem WPS-Zugang sucht. Auf diese Weise entfällt die lästige Eingabe der SSID oder des WLAN-Passworts.

Zum Deal: TP-Link TL-WA850RE mit WPS stark reduziert.

Das Produkt kostet Sie aktuell nur 15,99 Euro. Für Prime-Kunden fallen keine Versandkosten an. Der Repeater unterstützt WLAN nach den Standards 802.11 b, g und n. Der Stromverbrauch wird mit 3 Watt angegeben.