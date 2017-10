06.10.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Electronic Frontier Foundation findet die WLAN- und Bluetooth-Schalter im Kontrollzentrum von iOS 11 irreführend und schätzt, dass Apples Designentscheidung die Sicherheit negativ beeinflusst. Der Grund: Mit den Schaltern lassen sich die Funktionen gar nicht deaktivieren.



06.10.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Kontrollzentrum in iOS 11 (Bild: Screenshot und Montage: Alexander Trust, Motiv: CC0)

Apple bestätigte kürzlich, dass WLAN und Bluetooth nicht vollständig deaktiviert werden, wenn sie im Kontrollzentrum unter iOS 11 vermeintlich ausgeschaltet werden. Diese Änderung gegenüber dem früheren Verhalten hat massiv Kritik auf sich gezogen. Nun unterstützt die Electronic Frontier Foundation die Kritiker.

Wenn WLAN und Bluetooth ausgeschaltet sind, trennt ein iPhone oder iPad unter iOS 11 lediglich die Verbindung zu dem bereits verbundenen WLAN-Netzwerk und Bluetooth-Zubehör. Die eigentlichen WLAN- und Bluetooth-Module im Gerät bleiben aktiviert.

Außerdem werden WLAN und Bluetooth automatisch um 5:00 Uhr Ortszeit jeden Tag oder beim Neustart des Geräts automatisch aktiviert. So soll sichergestellt sein, dass WLAN und Bluetooth weiterhin für AirDrop, AirPlay, den Apple Pencil, die Apple Watch und die Kontinuitätsfunktionen wie Handoff und Instant Hotspot verfügbar sind.

Die Electronic Frontier Foundation ist davon überzeugt, dass iOS 11 die Sicherheit der Anwender gefährdet. In einem kritischen Artikel heißt es, dass die Schalter „irreführend” und „schlecht für die Sicherheit der Benutzer” seien.

Die EFF sagte, dass diese Entscheidung dafür sorgen könnte, dass die Benutzer neuen Angriffen gegenüber wehrlos sein könnten. Apple sollte das Verhalten wieder ändern und die Wahl des Benutzers nicht mehr zu überschreiben.

Die Schalter verhalten sich in der iOS 11.1 Beta übrigens immer noch genauso wie in iOS 11. Es gibt keinen Hinweis darauf gibt, dass Apple das Verhalten wieder umkehren wird.

Wer dennoch WLAN und Bluetooth vollständig deaktivieren will, muss das in den Einstellungen tun. Wer will, kann sein Gerät über das Kontrollzentrum auch in den Flugzeug-Modus setzen, damit es nicht mehr funkt. Telefoniert werden kann dann allerdings auch nicht mehr.