25.08.2017 - 11:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Noch liegt zwar kein konkreter Termin zur Vorstellung des iPhone 8 vor, aber lange dürfte eine Einladung nicht mehr auf sich warten lassen. Neben dem Termin wird auch über den Veranstaltungsort spekuliert. Ein aktuelles Drohnenvideo von YouTuber Duncan Sinfield zeigt nun, dass eine erste Keynote im neuen Steve Jobs Theater durchaus im Bereich des Möglichen liegt.



(Bild: Duncan Sinfield)

Seit mehr als zwei Jahren wird Apples neues Hauptquartier unweit der aktuellen Zentrale gebaut. Seither werden die Baufortschritte immer wieder von Drohnenvideos begleitet. In einem neuen Video lässt sich bereits sehr gut erkennen, dass die Arbeiten an den Gebäuden weitestgehend abgeschlossen sind und oftmals nur noch wenige Handgriffe fehlen. Um die Gebäude wurden bereits viele Bäume gepflanzt, während der Boden größtensteils noch immer erdbraun ist. An einigen Stellen wurde aber auch schon Rasen verlegt.

Doch ein Ort sollte jetzt große Aufmerksamkeit gebühren: dem Steve Jobs Theater. Dieses ist zwar noch von Bauarbeitern bevölkert, macht aber dennoch einen ordentlich Eindruck. Der Außenbereich ist bereits gepflastert, während im Inneren nur die Thekenelemente in der Mitte zu fehlen scheinen. Könnte Apple das Theater vielleicht schon in wenigen Wochen eröffnen? Ein passender Termin wäre natürlich der 12. September. An diesem Datum wird nämlich die offizielle Vorstellung des iPhone 8 erwartet. Damit könnte das Unternehmen nicht nur das neue Gebäude einweihen, sondern gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum des iPhone zelebrieren.

Ob Apple sich trotz der laufenden Bauarbeiten am „Apple Park“-Gelände für das Steve Jobs Theater als Vorstellungsort für das iPhone 8 entscheiden wird, ist bis zur offiziellen Einladung weiterhin ungewiss.