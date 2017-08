29.08.2017 - 11:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während nun schon Monate über das iPhone 8 spekuliert wird, sind sowohl das iPhone 7s als auch das iPhone 7s Plus relativ wenig im „Kreuzfeuer“ der Leaker. Daher sind kaum Details über die beiden Geräte bekannt. Laut einem früheren Bericht sollen sie aber etwas dicker werden. Der Grund hierfür könnte die Rückkehr zu einer Glasrückseite sein, die auch das diesjährige High-End-Modell bekommen soll. Warum gerade Glas?



Das iPhone 4 gehört auch heute noch für viele Nutzer zu den besten Smartphone-Designs überhaupt. Nun könnte Apple ein besonderes Designelement wieder in die kommende iPhone-Generation einführen. die Glasrückseite. Allerdings soll das Unternehmen weniger ästhetischen Gründen zu dem Material greifen, sondern viel mehr aus technischen. Die Wiedereinführung der Glasrückseite soll nämlich aufgrund der drahtlosen beziehungsweise induktiven Ladefunktion sowohl bei beiden „iPhone 7s“- Modelle als auch beim iPhone 8 zum Einsatz kommen. Laut der amerikanischen Website TechnoBuffalo soll die Glasrückseite das iPhone 7s etwas dicker machen.

Die Seite möchte von einer „vertrauenswürdigen und zuverlässigen Quelle“ erfahren haben, dass das 7s und 7s Plus in all ihren Maßen größer werden sollen im Vergleich zum direkten Vorgänger. Es wird also leicht dicker, höher und auch breiter. Jedoch spielt sich der Größenunterschied nur im Millimeterbereich ab. Während die Maße des iPhone 7 138,3 mm x 67,1 mm x 7,1 mm betragen, wird das iPhone 7s auf 138,44 mm x 67,26 mm x 7,21 mm anwachsen. Auch das 7s Plus wird noch größer und wird wohl Außenmaße von 158,37 mm x 78,1 mm x 7,41 mm aufweisen. Im Vergleich dazu hat das aktuelle Plus-Modell folgende Maße: 158,2 mm x 77,9 mm x 7,3 mm.

Gleichzeitig gibt es wohl auch schlechte Nachrichten für Fans von Roségold. Wie es derzeit aussieht, könnte Apple in diesem Jahr die Farbauswahl wieder zurückfahren und nur drei Farben für das iPhone 7s anbieten: Schwarz, Silber und Gold.