Face ID könnte in Zukunft ausgebaut werden (Bild: Apple)

Apple denkt Face ID weiter: Patent zeigt Venen-Abtastung. Unter der Woche veröffentlichte das US-Patent- und Marken-Amt (USPTO) diverse Patente des iPhone-Herstellers. Darunter eines, das die Gesichtserkennung am iPhone X in Zukunft noch viel sicherer machen könnte. Dazu würde Apple mit Pulsstrahlung die Venen im Gesicht abtasten.

Sie kennen den Effekt vermutlich. Wenn Sie im Dunkeln einen Finger über eine Taschenlampe oder andere Lichtquelle legen, sehen Sie sogar Ihre Venen.

Venen-Abtastung zur biometrischen Authentifizierung

In einem Patent, das Apple in den USA am 12. November 2015 einreichte, beschreibt der iPhone-Hersteller einen ähnlichen Mechanismus.

Vein ID kann eineiige Zwillinge auseinander halten (Bild: Apple)

Tatsächlich würde das System sogar in der Lage sein, eineiige Zwillinge auseinander zu halten. Denn das Kapillarsystem unter der Haut ist hinreichend verschieden, um zwei Individuen auf diesem Wege zu differenzieren. Apple möchte mit einem System aus einem pulsierenden Laser, Spiegeln, Signalverstärkern und einem Fotodetektor genau diese Struktur an Blutgefäßen im Gesicht des Nutzers abtasten und als biometrischen Marker verwenden.

Wird auf Face ID dann Venen ID?

Apple könnte das im Patent beschriebene System sehr gut ergänzend zur aktuellen Lösung von Face ID verwenden. Uns würde es nicht wundern, wenn speziell dieses Patent in spätestens ein, zwei oder vielleicht drei Jahren in Apples iPhones und iPads zur Anwendung kommt. Vermutlich kommt es darauf an, ob Apple das System hinreichen kompakt gestalten kann, um es in der Kerbe des iPhone X oder weiterer Geräte unterzubringen.

Idee nicht neu

Apple ließ sich etwas patentieren, das in vergleichbarer Form schon zur Anwendung kommt. Es gibt Handscanner, die der biometrischen Authentifizierung dienen und schon jetzt das Kapillarsystem als Erkennungsmerkmal verwenden. Derlei System sollen sehr akkurat arbeiten.

