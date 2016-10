Im Jahr 2011 wurde eine Sammelklage gegen Apple angestoßen, wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht in Kalifornien. Diese beginnt heute, fünf Jahre später, unter Vorsitz von Richter Eddie C. Sturgeon. Mittlerweile sind mehr als 20.000 Verfahren anhängig.

iPhone 7 (Bild: Stefan Molz)

Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter Apples werden in einer Sammelklage gegen den Konzern prozessieren. Die Sammelklage umfasst „das Schicksal“ aller Mitarbeiter im Einzelhandel des iPhone-Herstellers, die zwischen dem 16. Dezember 2007 und dem 18. Oktober 2016 beim Konzern angestellt waren. Die Klage startet am heutigen Dienstag vor einem Gericht in Kalifornien unter Vorsitz von Richter Eddie C. Sturgeon.

Kläger fordern Schadenersatz von Apple

Ursprünglich waren es vier Mitarbeiter, die Apple vorwarfen, notwendige Pausenzeiten nicht eingehalten, Essenpausen nicht gewährt und Lohnzahlungen nicht zeitgerecht ausgeführt zu haben. Schon im Juli 2014 teilte der Klägeranwalt Tyler Belong mit, dass sich über 20.000 Personen der Klage angeschlossen hätten.

Die Kläger fordern von Apple Schadenersatz wegen des Verstoßes gegen insgesamt zehn Absätze im kalifornischen Arbeitsrecht und der Anwendung ungesetzlicher Geschäftspraktiken. Außerdem würde der Mac-Anbieter die Anwaltskosten tragen müssen, sollte es verlieren.