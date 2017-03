29.03.2017 - 17:08 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

IKEA dringt in die Welt der Smart Homes vor. Ab April wird das Unternehmen in vielen Ländern diverse Smart-Home-Produkte, darunter auch ein Starter-Kit für Lichter, in seinen Möbelhäusern verkaufen. Die Produktlinie wird unter dem Namen Tradfri vertrieben und ist in einigen ausgewählten Ländern bereits gestartet.



IKEA geht in den Smart-Home-Markt (Bild: IKEA via YouTube)

IKEA will für das Smart Home das machen, was es für Möbel getan hat. Denn ab April 2017 wird das Unternehmen diverse Smart-Home-Produkte unter der Marke Tradfri verkaufen. Das Wort ist schwedisch und bedeutet so viel wie kabellos.

Ähnlich wie auch die meisten Möbel von IKEA, werden die verschiedenen Smart-Home-Produkte recht billig und einfach zu installieren sein. So kostet das Starter-Kit von IKEA gerade einmal 80 US-Dollar. Das vergleichbare Starter-Kit von Philips ist mit 130 US-Dollar dagegen 50 US-Dollar teurer. Das IKEA-Starter-Kit beinhaltet einen Dimm-Schalter für die Wand, zwei Weißlichtlampen und ein Hub, über das Geräte-Gruppierungen vorgenommen werden können. Bereits jetzt hat das Unternehmen aber weitere Lichter im Angebot, die zusätzlich zum Starter-Kit gekauft werden können. Und wenn das Unternehmen tatsächlich die gleiche Strategie fährt wie bei seinem erfolgreichen klassischen Möbelgeschäft, wird es in Zukunft unzählige günstige, einigermaßen gut designte und miteinander kompatible, einfach einzurichtende Smart-Home-Produkte bei IKEA geben. Gleichzeitig wird das Unternehmen am Ende aber wohl auch eine teurere Geräte-Linie mit hochwertigeren und besser designten Produkten fahren. Schließlich ist bei IKEA bei weitem nicht alles günstig und schlicht.

IKEAs Tradfri ist bereits gestartet

Außerdem gibt es noch eine kostenlose App für Android und iOS, über die IKEAS Tradfri-Produkte ebenfalls gesteuert werden können. Die Smart-Home-Linie ist bereits im Herbst in einigen ausgewählten Ländern, aber nicht Deutschland, gestartet. Im nächsten Monat wird es Tradfri dann aber auch hierzulande geben.