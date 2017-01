Ganz aktuell bekommen Sie das Multimedia-Bundle des Raspberry Pi 3 wieder günstiger bei Notebooksbilliger. Der Anbieter verkauft es zum selben Preis wie seinerzeit im Oktober 2016. Wer damals noch nicht zugegriffen hat, oder nun erneut Bedarf hat, sollte zugreifen. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht oder läuft spätestens zum 5. Februar aus.

Raspberry Pi 3 Model B (Bild: Raspberry Pi Foundation)

Beim letzten mal, Ende Oktober 2016, habe ich es gewagt, den Raspberry Pi als Technikspielzeug zu bezeichnen und wurde dafür gerüffelt. Ich bleibe dabei. Denn die Möglichkeiten dieses kleinen Computers sind immens. Zwischen der Heimautomatisierung bis hin zur Emulation von Spielekonsolen finden Sie noch 1001 weitere Betätigungsfelder. Umso interessanter ist, dass es aktuell das Multimedia-Bundle des Raspberry Pi 3 mit viel Zubehör wieder günstiger gibt und zwar erneut für lediglich 55 Euro.

Das Paket richtet sich vor allem an Personen, die planen, mit der Hardware die Medienwiedergabe zu realisieren. Denn Sie können per HDMI einen Bildschirm anschließen und im schicken Gehäuse das Gerät auch prima im Wohnzimmer neben den Fernseher stellen. Dort können Sie es auch gut und gerne als Streaming-Set-Top-Box einrichten, um Inhalte aus Ihrem Netzwerk zu übertragen. In jedem Fall sind neben einem Netzteil und Gehäuse auch ein HDMI-Kabel und eine 8 GB große Micro-SD-Karte von Toshiba sowie das Geräte selbst enthalten. Und: Notebooksbilliger bietet auch weiteres Zubehör günstiger an, wie das Touchscreen-Kit oder Kühlkörper für den Prozessor, falls Sie diesen längere Zeit am Limit betreiben wollen.

Portable Spielekonsole mit dem Raspberry Pi

Um Ihnen einmal zu zeigen, was man mit dem Raspberry Pi unter anderem anstellen kann, fügen wir nachfolgend zwei Videos von Ben Heck an (auf Englisch). Dieser bastelt aus dem Kleinstcomputer eine tragbare Videospielkonsole mit MAME-Emulator. Auf diesem lassen sich alte Automatenspiele von Atari oder Capcom spielen.