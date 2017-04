04.04.2017 - 10:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach rund 21 Jahren als Industrial-Designer bei Apple hat sich Christopher Stringer dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Dies berichtet aktuell die Website The Information. Bei Stringer handelte es sich um einen wichtigen Teil des Design-Teams um Jony Ive, der auch eine maßgebliche Rolle für das iPhone spielte.



Christopher Stringer war maßgeblich am iPhone-Design beteiligt (Bild: Apple)

Vor rund einem Jahr verlor Jony Ives Design-Team einen wichtigen Mann. Daniel „Danny" Coster wechselte nach über zwanzig Jahren zum Actionkamera-Experten GoPro und übernahm dort im letzten April den Posten als Vice President of Design. Im Gegensatz zu Coster ist über den neuesten Verlust in Ives Kernteam nur wenig bekannt. Wie im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Samsung und Apple 2012 bekannt wurde, war Christopher Stringer stark am Design des iPhone beteiligt und hat natürlich auch beim iPad und Mac mitgewirkt.

Während Coster im letzten Jahr zu GoPro ging, ist Stringers weiterer Werdegang weitestgehend unbekannt. Dennoch scheint es ungewöhnlich, dass innerhalb von knapp zwei Jahren nachdem Jony Ive den Posten als Chief Design Officer übernommen hat, gleich zwei langjährige Mitglieder seines Kernteams das Unternehmen verlassen haben. Dies könnte etwa mit dem Umstand zu tun haben, dass Ive mit dem neuen Posten sich auch aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat und diese Aufgabe an Richard Howarth übertragen wurde.

Es wird jedoch auch spekuliert, dass Ive in nächster Zeit das Unternehmen verlassen könnte, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Nur kurz nach diesen Gerüchten hieß es dann, dass Jony Ive „ich dem Produktdesign verbundener denn je fühlt".