Das iPhone 8 führt aktuell die Bestenlisten für Smartphone-Kameras an und das iPhone X wird im November mit einer noch besseren Kamera ebenfalls weit oben zu finden sein. Damit die Schnappschüsse auch analog bewundert werden können, bietet WhiteWall nun eine Anbindung direkt an die Fotos-App unter macOS an. Bilder lassen sich so aus dem Programm heraus auf Leinwand & Co. drucken und auf Wunsch direkt rahmen.

Die Fotos lassen sich auch gleich rahmen (Bild: WhiteWall)

Die Fotos-App auf dem Mac wird von Apple regelmäßig mit neuen Funktionen ausgestattet und auch unter macOS High Sierra gibt es viele Verbesserungen. So ist es nun möglich, Projekterweiterungen von Drittanbietern aus dem Mac App Store zu laden und mit der Fotos-App zu verknüpfen. Eine der ersten dieser Erweiterungen bietet nun WhiteWall an, der Anbieter von Fotodrucken und Fotobüchern, hat heute die entsprechende App im App Store für den Mac veröffentlicht.

Nach der Installation können auf Wunsch mehrere Bilder direkt in der Fotos-App ausgewählt und durch einen Klick ein neues WhiteWall-Projekt angelegt werden. Im Anschluss kann direkt in der Fotos-App zwischen verschiedenen Produkten gewählt werden. Dabei stehen neben klassischem Fotopapier auch Acrylglas, Aluminiumplatten oder Leinwände als Untergrund zur Verfügung.

Ist dieser Schritt abgeschlossen, lassen sich Details wie Rahmen, Größe oder Form festlegen. Dies geschieht in einer Art virtuellen Voransicht, damit ein Eindruck entsteht, wie die fertigen Bilder an der Wand wirken. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, lässt sich die Bestellung ebenfalls aus der Fotos-App heraus starten.