20.10.2016 - 08:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hatte auf der WWDC ordentlich vorgelegt und viele interessante Funktionen für iMessage angekündigt. Messaging-Gigant WhatsApp hat sich nun einige dieser Ideen bedient und ein entsprechendes Update für die iOS-App veröffentlicht. Android-Nutzer durften sich schon vor einiger Zeit über die neuen Features freuen. Wir verraten euch, was in Version 2.16.12 an Neuerungen erwartet.



WhatsApp hat sich über die Jahre zur echten Alternative zur SMS gemausert und diese gemeinsam mit anderen Dienst, wie zum Beispiel Line, in die Bedeutungslosigkeit gedrängt. Mit coolen Funktionen, einer einfachen Bedienung und der Nutzung im WLAN sind WhatsApp und Co. deutlich zuverlässiger. Doch auch der Marktführer kann sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und muss neue Funktionen liefern. Dies ist heute einmal mehr geschehen und die Facebook-Tochter bringt endlich neuen Kamera-Funktionen für iOS, die auf Android schon länger verfügbar sind.

Im App Store finden Sie ab sofort ein neues WhatsApp-Update auf Version 2.16.12. Mit dieser Aktualisierung kommen Sie in den Genuss neuer Foto- und Video-Funktionen in WhatsApp. Sie können nun in Fotos und Videos zeichnen, Texte und sogar Emojis einfügen. Dazu stellt man Ihnen verschiedene Pinsel und Farben bereit, sowie zwei spezielle Pinsel, mit denen Sie Farben aus dem Foto entfernen oder bestimmte Bildbereiche verpixeln können.

Daneben ist es jetzt auch möglich Personen per Einladungs-Link in Gruppen einzuladen. Diese Option steht nur dem Gruppenadmin zur Verfügung und kann über die Gruppeninformationen abgerufen werden. Der Link lässt sich über verschiedene Dienste teilen, kann kopiert werden oder sogar als QR-Code dargestellt werden. Damit die Gruppe nicht zu groß wird, kann der Link später auch widerrufen beziehungsweise deaktiviert werden.