Apple will mit iOS 11 eine Bezahlfunktion für die eigene Nachrichten-App anbieten. In Deutschland wird die Funktion allerdings noch nicht verfügbar sein, da sie an Apple Pay gebunden ist. WhatsApp wird scheinbar seinen Nutzern auch bald ermöglichen Geld an Kontakte zu verschicken und könnte damit schneller sein als Apple. Die aktuelle Beta der Android-Version von WhatsApp enthält Hinweise auf eine solche Bezahlfunktion.

Bald wohl mit Bezahlfunktion. (Bild: WhatsApp)

Dieser Einrichtungsbildschirm findet sich in der aktuellen WhatsApp-Beta für Android. (Bild: WABetainfo)

So sieht Apple Pay in iMessage unter iOS 11 aus. (Bild: Apple) 1 /3

Bargeldloses Bezahlen wird immer beliebter und die verschiedenen Dienste schießen wie Pilze aus dem Boden. Apple, Samsung und Google bieten eigene Bezahldienste an und auch die deutschen Banken wollen ihr System etablieren. Der Kunde benötigt meist nur ein Smartphone oder eine Smartwatch und eine dafür freigeschaltete Kreditkarte. Um den Bezahlvorgang zu bestätigen, wird dann nur noch ein Code am Smartphone eingegeben oder der Fingerabdruck gescannt. Nun möchte auch die Facebooktochter WhatsApp in diesem Markt mitmischen, wie WABetainfo herausgefunden hat.

Bald wohl mit Bezahlfunktion. (Bild: WhatsApp)

Dieser Einrichtungsbildschirm findet sich in der aktuellen WhatsApp-Beta für Android. (Bild: WABetainfo)

So sieht Apple Pay in iMessage unter iOS 11 aus. (Bild: Apple) 2 /3

Die aktuelle Beta der Android-Version des Messengers beinhaltet erste Hinweise einer Funktion, Kontakten über WhatsApp Geld schicken zu können. Ein entsprechender Einrichtungsbildschirm mit Verweis auf neue AGBs ist bereits im Code enthalten. Sobald die Funktion offiziell ausgerollt wird, wird sicher auch die iOS-Version der App damit ausgestattet werden. Für WhatsApp ist dies ein weiterer logischer Schritt in seiner Entwicklung, der Dienst möchte zukünftig mehr sein als eine reine Messenger-App.

Laden im App Store WhatsApp Messenger Entwickler: WhatsApp Inc. Preis: Gratis

Laden

Apple selbst bietet Apple Pay ab Herbst mit iOS 11 auch über iMessage an. Leider nicht in Deutschland, da Apples Bezahldienst hier immer noch nicht verfügbar ist. Genaue Gründe oder einen Starttermin nennt Apple nicht. Die technischen Vorraussetzungen sind an vielen Kassen bereits vorhanden.