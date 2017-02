03.02.2017 - 21:31 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple bietet zwar das iPhone 7 auch in Schwarz an, doch die AirPods gibt es nur in weißer Gehäusefarbe. Ein Drittanbieter macht daraus ein Geschäft und färbt die Ohrhörer um. Andere werden bald folgen.



03.02.2017 - 21:31 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

BlackPods sind umgefärbte AirPods (Bild: BlackPods)

Designer Martin Hajek hatte Anfang des Jahres einige Renderbilder veröffentlicht, die schwarze AirPods mit Ladegehäuse zeigen. Apple hingegen bietet die Bluetooth-Kopfhörer nur in weiß an. Doch nun hat sich eine Firma aus den USA erbarmt, die Ohrhörer umzufärben.

BlackPods färbt die AirPods um

Das Unternehmen BlackPods aus New York will nach eigenen Angaben die AirPods in Schwarz anbieten. Auch das Ladecase soll umgefärbt werden, wobei in beiden Fällen nur ein kratzfester Farbauftrag vorgenommen werden soll. Wie haltbar dieser ist, kann erst ein Test zeigen.

Die schwarzen AirPods sollen 100 US-Dollar kosten und das ist nur der Preis für die Umlackierung. Die AirPods selbst müssen dafür eingeschickt werden. BlackPods will aber auch ein Komplettpaket für 250 US-Dollar anbieten.

Aktuell werden von BlackPods nur Kunden in den USA bedient, doch das könnte sich bald ändern. Es ist zu erwarten, dass auch andere Unternehmen auf den Zug aufspringen werden und ihrerseits Lackierangebote machen.

Die AirPods haben schon andere Designer auf den Plan gerufen. Für die Ladeschale gibt es diverse Aufkleber, die daraus einen Zahnseide-Behälter machen.