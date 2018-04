Vimble 2 Gimbal fürs iPhone und andere Smartphones (Bild: FeiyuTech)

​Vimble 2 Gimbal für iPhone vorgestellt. FeiyuTech präsentiert ein neues Zubehör für Fans von iPhone-Videos und natürlich auch anderen Smartphones. Mit dem neuen Vimble 2 Gimbal verspricht der Hersteller drei unterschiedliche Aufnahmemodi, eine trendige Optik und einen langlebigen Akku.

Sie sind viel unterwegs und möchten mit Ihrem Smartphone Videos aufnehmen, zum Beispiel von einer Messe oder für den Reiseblog? Dann kann sich die Investition in einen Gimbal durchaus lohnen. Mehrere Hersteller buhlen um die Gunst der Konsumenten.

Vimble 2 vorgestellt

Nun bietet FeiyuTech den neuen Vimble 2 an. Das Unternehmen zielt mit dem Tool vor allem auf jüngere Käufer ab, bietet es das Zubehör doch in mehreren Trendfarben an.

Sie können im Vimble 2 Smartphones mit einem Bildschirmverhältnis von bis zu 18:9 einspannen. Der Griff des Gimbal ist ausziehbar und verstellbar und hat eine maximale Länge von 18 cm.

Akkulaufzeit für unbeschwerte Aufnahmen

Der Hersteller gibt an, dass das Gerät fünf Stunden am Stück genutzt werden kann mit einer Akkuladung. Wenn Sie dem Gerät zwischendrin eine Pause gönnen, können Sie es sogar bis zu zehn Stunden mit einer Akkuladung betreiben. Sie können aber jederzeit eine Powerbank per Micro-USB-Anschluss anstecken und das Gerät so unterwegs mit zusätzlicher Energie versorgen.

App zur Aufnahme mit Face-Tracking

Sie können über eine passende App das Tool besonders einfach nutzen. Denn die passende Software ermöglich Objekt- und Gesichtstracking. Entsprechend bewegt der Motor des Gimbal sich mit dem Objekt mit, um es ständig im Fokus zu behalten.

Dazu haben Sie über den Griff des Zubehörs viele Möglichkeiten den Aufnahmewinkel und andere Dinge mehr jederzeit zu verändern.

Preise und Verfügbarkeit für Vimble 2

Der Vimble 2 wiegt 428 Gramm und ist ab dem 3. April in der Farbe „Space Grey“ zum Preis von 109 Euro (UVP) zu haben. Wenig später sollen dann auch die Farben „Cherry Pink“ und „Silver White“ hinzukommen.

