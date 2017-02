Sie interessieren sich für Aufbau-Strategiespiele? Dann dürfte Ihnen die Civilization-Reihe nicht unbekannt sein. Mit Beyond Earth wagte das Entwicklerstudio zuletzt wieder den Weg weg von der Erde als zentralem Schauplatz. Das Spiel gibt es aktuell im Mac App Store deutlich unter Normalpreis.

Sid Meier‘s Civilization: Beyond Earth (Bild: Firaxis)

Für 9,99 Euro statt sonst 29,99 Euro bekommen Sie Civilization: Beyond Earth derzeit im Mac App Store. Ihr Mac sollte über 4 GB RAM verfügen und 10 GB freien Festplattenplatz. Welche Grafikkarten erforderlich sind, entnehmen Sie bitte der App-Store-Beschreibung. So viel vorweg: Sie können Beyond Earth durchaus auch mit On-board-GPUs spielen.

Zum Deal: Civilization Beyond Earth im Mac App Store reduziert.

Sollten Sie das Spiel im App Store kaufen, ist es nicht kompatibel mit DLC, die Sie anderswo erwerben. Aus diesem Grund wollen wir Ihnen auch nicht verhehlen, dass es derzeit ein Humble Bundle mit gleich mehreren Civilization-Spielen gibt, darunter auch Beyond Earth. Dafür müssen Sie mindestens 15 US-Dollar auf den Tisch legen, erhalten aber derzeit das bessere Preis-Leistungsverhältnis.