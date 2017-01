Bei Rakuten bekommen Sie derzeit ein MacBook Pro 13 Zoll ohne Touch Bar reduziert angeboten und zwar vom Anbieter ComputerUniverse. Darüber hinaus sammeln Sie Bonuspunkte, die Sie bei einem späteren Kauf einlösen können.

MacBook Pro 13 Zoll ohne Touch Bar (Bild: 9to5Mac)

Wenn Sie beispielsweise die Verkaufsaktion unter Abzug der Mehrwertsteuer bei Saturn verpasst haben, schauen Sie sich ein Angebot be Rakuten an. Dort bietet ComputerUniverse derzeit ein MacBook Pro 13 Zoll ohne Touch Bar für 1.573,00 Euro an. Dank Gutscheincode „RAKUTEN07“ sparen Sie sieben Prozent und kommen so auf einen Kaufpreis von 1.462,89 Euro inklusive Versandkosten. Sie erhalten obendrauf noch 1.573 Rakutenpunkte, die einen Gegenwert von 15,73 Euro haben, und die Sie bei einem späteren Kauf einlösen können.

Zum Deal: MacBook Pro 13 Zoll ohne Touch Bar günstiger.

Das MacBook Pro bietet 8 GB RAM und 256 GB SSD. Die Farbe des Geräts ist Spacegrau und angetrieben wird das Gerät von einem Intel Core i5 Prozessor mit 2,0 GHz Taktfrequenz. Bei Apple kostet das Gerät 1.699 Euro. Der Gutscheincode ist noch bis einschließlich 9. Januar gültig. Das Angebot gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht.