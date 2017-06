Der iPhone-Hersteller aus Cupertino hat seine Entwicklergemeinde dazu aufgerufen, neue Produktinformationen für Apps für iPhone, iPod touch und iPad bereitzustellen. Diese sind notwendig, damit Apple den App Store im kommenden iOS 11 wie auf der Keynote präsentiert einrichten kann.

Der neue App Store in iOS 11 (Bild: Apple)

Apple hat während der WWDC 2017 ein neues Layout für den App Store in iOS 11 in Aussicht gestellt. Dieses lehnt sich an das Design und aber auch in der Bedienung an Apple Music an. Nutzer bekommen so jeden Tag neue Vorschläge für interessante Apps. Diesen wird zudem mehr Platz über größere Grafiken eingeräumt. Außerdem führt Apple kuratierte Listen von Apps ein, ähnlich denen in Apple Music.

Entwickler müssen wegen iOS 11 Hand anlegen

Doch einfach so wird sich die „schöne neue Welt“ im App Store nicht über den Kunden ausbreiten können. Die Hilfe der Entwickler ist gefragt. Diese müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und neue Metainformationen samt möglicher Grafiken bereitstellen, damit am Ende wirklich alles so gut ausschaut, wie angepriesen. Wie dies zu geschehen hat, darüber hat das Unternehmen die Entwicklergemeinde nun informiert.